FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PREZADOVOLJNI SMO' /

Vatreni saznali protivnike! Navijači su u niskom startu: 'Organizacija je krenula poslije izvlačenja'

Vatreni će na svjetskom nogometnom prvenstvu prvu utakmicu igrati s Englezima. A u skupini L još ih čeka Panama i Gana, odlučeno je ždrijebom u Washingtonu. Najstrastveniji navijači već planiraju put do Sjedinjenih Američkih država, a neće ni izostati podrška Hrvata koji žive u Americi. 

Svjetsko prvenstvo zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, a održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine. Osim što će to biti prvo prvenstvo s tri domaćina, sudjelovat će i rekordnih 48 reprezentacija. Naslov svjetskog prvaka brani Argentina - ali Vatrenima stiže velika navijačka podrška.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.12.2025.
20:17
RTL Danas
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaVatreniSvjetsko Nogometno PrvenstvoNavijači
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx