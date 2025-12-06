Vatreni saznali protivnike! Navijači su u niskom startu: 'Organizacija je krenula poslije izvlačenja'

'PREZADOVOLJNI SMO' /

Vatreni će na svjetskom nogometnom prvenstvu prvu utakmicu igrati s Englezima. A u skupini L još ih čeka Panama i Gana, odlučeno je ždrijebom u Washingtonu. Najstrastveniji navijači već planiraju put do Sjedinjenih Američkih država, a neće ni izostati podrška Hrvata koji žive u Americi.

Svjetsko prvenstvo zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, a održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine. Osim što će to biti prvo prvenstvo s tri domaćina, sudjelovat će i rekordnih 48 reprezentacija. Naslov svjetskog prvaka brani Argentina - ali Vatrenima stiže velika navijačka podrška.