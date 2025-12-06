Mladić šokirao ljude, podmirio im šoping u dućanu: 'Kad sam ih vidio, uhvatio me grč'

Advent je vrijeme dobrih djela, a da se iza tih riječi može stajati djelima, pokazuje jedan mladić iz Zagreba. Od plaćanja namirnica umirovljenicima, preko pomoći teško bolesnoj djevojčici, pa sve do unaprijed plaćenog kruha u pekarni njegove geste izazvale su val zahvalnosti i skupile više od milijun pregleda u samo nekoliko dana.

Nekima sreća, nekima šok, a kod nekih i pokoja suza radosnica. To nam čine dobra djela. Kako ne bi brojali eure po novčaniku, ove umirovljenike mladić iz Zagreba iznenadio je rečenicom – pustite, ja ću, i podmirio im iznose kupnje u dućanu.

Mladi zagrebački influencer Branimir Ramljak, poznatiji kao Branefc, odlučio je advent provesti čineći dobro. Kaže kako je ideja nastala iz želje da internetu ponudi drugačiji sadržaj – onaj koji bi bio primjer djeci i mladima, ali i podsjetnik odraslima.

„Nebitna je cifra, nisam ni gledao. Samo sam rješavao račune i gledao njihove reakcije. Nakon svake interakcije mene i kamermana uhvatio bi grč – toliko nas je dirnulo kako su zahvalni.“ I tako je odlučio svakog dana adventa činiti dobra djela.

"Ja sam ovako odgajan od malena i mislio sam kroz advent činiti dobra djela i tom prilikom to snimati. Zašto? Jer tog nema na internetu, zašto naša djeca ne bi učila nešto lijepo", kaže Branimir.

Humanitarne akcije

Pa je uz pomoć svojih pratitelja u svega 24 sata prikupio više od 17 tisuća eura za liječenje tumora za djevojčicu Elenu. Zatim je došao na ideju za platiti kruh unaprijed onima koji uđu u pekaru.

"Išao sam si kupit nešto za jest i rekla je teta evo ti kruh platili su ti dečki ispred, ja pogledao i iznenadio sam se da znam da još ima dobrih ljudi na ovom svijetu. Baš je lijepo bilo", rekao je Mihael Jambrošić iz Zagreba.

"Smijali su se, zbunjeni su bili i onda sam rekla dečki vani su platili", rekla je pekarica Ivana Pulić.

A kad je odlučio ovo napraviti, naišao je na ogromnu podršku i više od milijun pregleda u niti tri dana.

Uživa veliku podršku

"Vidjela sam to. Meni se to jako sviđa, baš lijepa gesta!", rekla je Ema Majstorović iz Zaboka.

"To je prekrasno djelo. Neočekivano ali čovjeka veseli stvarno. U davanju je zapravo radost", kazala je Dalija Futač iz Zagreba.

"Fali ovak stvarno dobrih ljudi jer svi su jako u svojem svijetu i ne obaziru se na to kaj se dešava okolo", rekla je Jana Hrem iz Stubice.

Veliki uzor mu je majka

Sve je radio bez ikakvih sponzora i čistog srca s jedinim ciljem da pomogne. A pomagat će i dalje.

"Od dana od kad sam se ja rodio i svjestan sam svoje majke koja je, moj dida se znao našalit i zvat Majka Terezija koliko pomaže i evo valjda je to ostalo od nje", rekao nam je influencer Branimir.

I nakon što je popričao s nama, pustili smo Branimira da nastavi sa svojim ciljem - peti je dan prosinca, vrijeme je za peto dobro djelo.