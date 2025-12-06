Lov na osumnjičenika gotov! Policija poslala apel vezan za romska naselja

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UBOJICA POD NADZOROM /

Osumnjičenik za ubojstvo Josipa Oršuša uhićen je u subotu Sloveniji.

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, uživo je u RTL-u Danas zahvalio slovenskim kolegama na dobroj suradnji i uhićenju.

Otkrio je što slijedi: "Osumnjičenik je uhićen i procedura je takva da nadležna državna odvjetništva – slovensko i hrvatsko – dogovaraju proceduru izručenja, to vjerojatno neće biti večeras nego tijekom sutrašnjeg dana, ali više informacija ćemo znati kasnije."