FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UBOJICA POD NADZOROM /

Lov na osumnjičenika gotov! Policija poslala apel vezan za romska naselja

Osumnjičenik za ubojstvo Josipa Oršuša uhićen je u subotu Sloveniji.

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, uživo je u RTL-u Danas zahvalio slovenskim kolegama na dobroj suradnji i uhićenju.

Otkrio je što slijedi: "Osumnjičenik je uhićen i procedura je takva da nadležna državna odvjetništva – slovensko i hrvatsko – dogovaraju proceduru izručenja, to vjerojatno neće biti večeras nego tijekom sutrašnjeg dana, ali više informacija ćemo znati kasnije."

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.12.2025.
19:47
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx