Zbog Dinama i Hajduka došli i iz Praga! Neki su se skrivali na 'pogrešnoj' tribini...

'UTAKMICA BALKANA' /

Drama na Maksimiru trajala je do posljednje sekunde. Vječni derbi Hajduka i Dinama završio je bez pobjednika, rezultat je bio 1-1. Susret visokog rizika pratila je policija iz zraka i s kontrolnih punktova, a privedeno je više desetaka osoba.

Nakon maratonske utakmice, za navijače Dinama nastupilo je olakšanje. "Teška, nervozna, rastrzana, nikakav derbi", kazao je stariji navijač u plavom. "Atmosfera malo nabrijana", tvrdi dinamovac Josip.

Neki navijači Hajduka riskirali su kupovinom ulaznice za tribinu s Dinamovim navijačima. "Ovako se ostaje vjeran. U leglu svih njih smo. Riskiramo sve, ali evo došli smo, ljubav je veća nego rizik", rekao je Danijel iz Zadra te priznao našoj reporterki kako se o Hajduku mora tiho pričati.

Vjerni navijači potegnuli su iz cijele Europe. Neki su zbog Dinama 'potegnuli' iz Praga. "To je najveća nogometna utakmica cijelog Balkana", kaže Maxim Jilik. Robert je pak na zagrijavanje u fan zonu ispred Maksimir stigao iz susjedne Ljubljane.