Erik (69) tek treći put u životu obrijao brk, razlog je plemenit: Skuplja se za robotsku ruku

BRADATA AUKCIJA /

I u Zadru bradata aukcija! Muškarci su obrijali svoje brade koje su godinama bile njihov zaštitni znak, a sve u humanitarne svrhe, tradicionalno u studenom s ciljem borbe protiv raka prostate.

Godinama su im brade i ukras lica i zaštitni znak, ali odlučili su ih obrijati bez žaljenja jer će svoju bradu donirati u humanitarne svrhe. Prvi je na brijačku fotelju sjeo je brk kojega je vlasnik u svojih 69 godina obrijao tek dva puta. Prvi put nezadovoljan stilizacijom brčića u brijačnici, drugi put greškom.

'Drugi puta sam iša brijati nešto tu i ovako san otkinija i onda kad sam se vidija, onda sam skinija i ovo sve. To je drugi put i evo sad treći', kaže poznati zadarski ugostitelj Erik Pavin, čiji je novi imidž supruga Rada podržala poljupcem. Erik je od predsjednika Lige protiv raka Zadar Branka Dukića dobio dobio crtež starog sebe jer je na Internet aukciji pojedinačno prikupio najviše novca, a donedavno poznat kao Brko, od unuka Nike je dobio i novi nadimak - Bezbrk!

Skuplja se za robotsku ruku

Sav donirani novac ide za nabavku uređaja za zadarsku bolnicu. 'Skuplja se za robotsku ruku koja služi za olakšavanje operacija prostate. Iznos koji je predviđen je oko 20 tisuća eura. Vjerujem da će se skupiti', kaže predsjednik Lige protiv raka Zadar i donedavni gradonačelnik Branko Dukić.

Svi bradati kandidati brade nose toliko dugo da ih malo tko prepoznaje bez njih, pa i vlastite supruge i obitelj. 'Dijete me nije vidjelo nikad bez brade, a ona me vidjela mislim kad smo se upoznali. Znači, prije jedno 12 godina', kaže kaže sociolog i sveučilišni profesor Sven Marcelić, distributer kozmetičkih proizvoda iz Zagreba Danijel Božić odaje malu tajnu: 'Uzgajam je godinama, ali ono što nitko ne zna je da ja svoju bradu obrijem dva do tri puta godišnje skroz'.

'Drugi čovik'

Za devet godina Bradate aukcije više od 500 muškaraca je ostalo bez brade. 'Šok je veliki, ali generalno nije problem, odlučimo se svi vrlo brzo i lako', poručuje Siniša Šunjić, jedan od osnivača Bradate aukcije. Na pitanje traže li neki da im ostanu makar brkovi, Šunjić poručuje: 'A bilo je i tih varijanti ali ova akcija jednostavno ne dopušta kompromise. Idemo do kraja!' Nakon toga se susjednoj fotelji nakon make overa začulo 'Ajme majko...Drugi sam čovik!'

Rekao je to Petar Zuanović, morski biotehnolog iz Selina, koji nije na prvu bio oduševljen novim imidžom, ali brzo će se kaže priviknuti, pa smo ga pitali što bolje "pali" kod cura - s bradom ili bez brade- 'Pa nemam pojma, imam curu pa ne smijem reći', kaže Petar kroz smijeh

Preko interneta je za zadarsku aukciju prikupljeno više od 13 tisuća eura, pa ni ostatak neće biti problem. 'Nije ovo samo druženje već poticanje svijesti na te eto nažalost ružne bolesti kojih je sve više i više i samim tim činom druženja trebamo osvijestiti jedan drugoga, družit se, pričati o tome i ne sramit se glede toga, odlaziti kod urologa i pregledavati se', poručuje Ivan Mišković, Zadranima poznati brico i frizer, ovoga puta organizator zadarske Bradate aukcije.

HNS-ovi reprezentativci nisu mogli doći, ali aukcija za njihove dresove (Livaković i Gvardiol) nadopunila je budžet za nabavku uređaja koji će mnogim muškarcima vratiti narušeno zdravlje.