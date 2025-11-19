FREEMAIL
LANSIRALI IZAZOV /

Muška self-care: TikTok kreatori motiviraju mlade da brinu o sebi

Muška self-care: TikTok kreatori motiviraju mlade da brinu o sebi
Foto: Promo

TikTok kreatori Ezekijel, HubbyDena i Aspec pokazuju da briga o mentalnom zdravlju muškaraca može biti jednostavna

19.11.2025.
10:29
Hot.hr
Promo
Svake godine u studenom brkovi preplave društvene mreže, ali ove godine domaći TikTok kreatori donose nešto potpuno drugačije. Umjesto još jedne kampanje sa simpatičnim brkovima, TikTok kreatori iz popularne zajednice Crew– Aspec, Ezekijel i HubbyDena – odlučili su napraviti zaokret i lansirali izazov “Brk nije dovoljan”, koji je u samo nekoliko dana postao novi viralni pokret među mladićima.

Njihova je ideja proširiti razgovor o muškom zdravlju. Fokus su stavili na mentalno zdravlje, zdrave navike, fizičku aktivnost i iskrenu brigu o sebi.

@aspec_official Brk nije dovoljan! Movember je mjesec muškog zdravlja. Koliko vas je ovo prvi put čulo? Nije samo mjesec preventivnog pregleda prostate. #movember #brknijedovoljan ♬ original sound - Aspec 

 Šokantne brojke i jasna poruka

Kreator Aspec je otvorio temu mentalnog zdravlja i podijelio šokantne brojke: Naime, 1 od 5 muškaraca doživi ozbiljan oblik depresije, 40posto  njih nikada nije pričalo o svojim problemima te muškarci imaju veću stopu suicida od žena.

Ezekijel je temu okrenuo prema svakodnevnim navikama i pokrenuo svoj mini-challenge. Ovaj mjesec pije više vode i potiče pratitelje da i oni izaberu jednu naviku kojom će poboljšati zdravlje. Jednostavno, autentično i lako za uključiti se.

@ezekijel Ovaj mjesec pijem više vode!!! 💧 #movember #mjesecmuskogzdravlja #water #fyp ♬ Storytelling - Adriel

 HubbyDena je otišao korak dalje i poručuje da Movember nije samo brk, nego poziv na više brige o sebi, više treninga i iskrenih razgovora.

@hubbydena Movember nije samo brk! Ovaj mjesec zovem ekipu da mi se pridruži u challenge-u - više treninga, više vode i više brige o sebi. Hajde da zajedno dokažemo da muško zdravlje nije šala. 💪 #balkan #moveber #moustache #men #health ♬ som original - 𝕸𝕰𝕮𝕾𝕯

U samo nekoliko sati njihove priče pogledale su tisuće pratitelja. Ono što je posebno privuklo pozornost publike i što će se zasigurno dopasti i stručnjacima je činjenica da su o ovako važnoj temi progovorili upravo mladi muškarci koji imaju jak utjecaj na generaciju Z. Njihov pristup je jednostavan, primjenjiv, iskren, bez patetike, bez predavanja. U digitalnom svijetu punom savršenih rutina i nedostižnih standarda, ovi su TikTok kreatori pokazali kako izgleda realna briga o sebi: malo više vode, malo više razgovora, jedan odlazak na sistematski, malo manje srama.  

POGLEDAJTE VIDEO: 'To je prosječan obični sastojak koji se koristi za brojne primjene: za pomlađivanje, za akne i za pigmentaciju', ističe Dinko Kaliterna

najčitanije
