Trpio veliku bol, a onda je kreirao čudo: 'Ooooooo.... ljudi, što je ovo bilo'

Antun Račić, uz Kamila Krasku, junak je FNC 25 eventa. Tratner, Izraelac, tri ga je puta udario u međunožje. Za to su mu oduzeta dva boda. Međutim, unatoč bolovima i gubitku energije, a svatko tko i malo trenira MMA, razumije se u slobodnu borbu, zna što znači kad te netko tri puta udari u genitalije. Koliko se tu izgubi energije samo. Sve je to prošao Račić i po prvi put u karijeri, nakon 43 meča, ostvario prvi nokaut ikad u karijeri.

"Oooooo, sad je sijevnuo nokaut, kakav, ooooooo ljudi, što je ovo bilo", vrištao je Filip Pejić, sukomentator FNC 25 eventa na platformi VOYO.

FNC 25 u reprizi gledajte na portalu Net.hr.

Račić je lijevim overhandeom savršeno pogodio Tratnera u bradu i brutalno ga nokautirao. Izraelac je bio "ugašen“, a "Killer“ je odmah nakon meča završio na podu, s bolnom grimasom na licu. Bilo je jasno da i dalje trpi posljedice brojnih udaraca u međunožje, ali je svejedno skupio snagu, izdržao i dočekao priliku za nokaut.