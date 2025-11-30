Raste cijena Hrvatima omiljene delicije: Kilogram ide i do 40 eura, a evo koji je razlog

U baranjskom mjestu Karanac održan je festival koji zovu najmasnijim i najslasnijim – Čvarakfest. Topljeni komadići svinjske slanine, nekada ostaci pri kolinju i proizvodnji masti danas su specijalitet čija se cijena kreće od 20 pa čak do 40 eura po kilogramu.

Oni koji čvarke vole danas su uživali u degustaciji, a proizvođači su se borili za prestižnu titulu Čvarak majstora.

U Baranji na Čvarakfestu je bilo dobro raspoloženje. U kotlovima narezana slanina od koje će nastati mast i čvarci kojih nema bez kvalitetne svinje.

„Prvo je dobra svinja, masnoća, a onda malo i ruke majstora.“ kaže Berislav Franjić iz Bizovca. „Najbitnija je vatra, temperatura i stalno miješanje.“ dodaje Valentin Tomšić iz Darde.

Potreban je, kažu, oprez – da mast ne ode u propast. „Iz početka morate dodati malo masti da vam ne zagori i dobro miješanje, najbitnije je tu miješati ispočetka dok ne počne puštati vodu.“ kaže Branko Radonjić iz Belog Manastira.

Pri miješanju je važno procijeniti pravi trenutak i dodati mlijeko da čvarci dobiju prepoznatljivu boju. A tada ih treba dobro pritisnuti, pri čemu majstori koriste razne tehnike da se dobro iscijede i budu što hrskaviji kakvima su posjetitelji oduševljeni.

Rast cijene čvaraka

Osjeti se i porast cijene čvaraka, koji su od nusproizvoda nastalog pri topljenu slanine u mast, postali tradicijska delicija za koju treba izdvojiti od 20 do 40 eura po kilogramu.

„Po meni je to već pretjerano skupo, iskreno, ja prodajem po 20 eura i to mi je skupo, da ja trebam kupiti, meni je to skupo.“ kaže Melinda Kovač iz Kotline.

No masnih svinja bez kojih nema čvaraka, sve je manje, a i afrička svinjska kuga smanjila je broj svinja u dvorištima pa cijena raste.

Skupe svinje, skupa sirovina, no kupci koji čvarke vole i mogu si ih priuštiti - ne pitaju za cijenu, posebno kada ih njihov miris omami, kažu - hoćete – nećete, morate kupiti.

Time kupci i podržavaju domaće baranjske proizvođače i Baranju kakvu svi žele. „Oni vide da mi to radimo iskreno i da je Baranja zapravo to, znači puna, masna, debela, bogata i iskrena.“ kaže Vladimir Škrobo Bajo, organizator Čvarakfesta.

Iskreno ponosna i majstorica čije je čvarke ocjenjivačka komisija izabrala kao najbolje. Presudno je, kaže, iskustvo jer se napekla čvaraka i čvaraka.

Na kraju i fotografija s pobjedničkim čvarcima koja će uz njihove okuse posjetitelje do iduće godine podsjećati na jedinstveni Čvarakfest.