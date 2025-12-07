FREEMAIL
SIGURNA ZA MISE /

Doznajemo: Vjernici bi se za Božić mogli vratiti u zagrebačku katedralu

Vjernici bi se za Božić mogli vratiti u zagrebačku katedralu, neslužbeno doznaje RTL Danas. A hrvatski građevinari koji su sudjelovali u obnovi ostvarili su svjetski uspjeh u SAD-u. Projektno-tehničko rješenje obnove katedrale osvojilo je prvu nagradu u međunarodnoj konkurenciji projekata obnova povijesnih građevina. Računalnim modelom naši stručnjaci su proučavali kako ojačati katedralu da izdrži nove nepogode, a sve pod vodstvom profesora Damira Lazarevića. Jedna od projektantica rekla je da je katedrala već sada sigurna za slavljenje misa i za sve vjernike 

7.12.2025.
17:17
RTL Danas
