Stabilnije vrijeme pred nama: Meteorolog otkrio kada će se napokon pokazati sunce

Krajem tjedna raste vjerojatnost za sunčana razdoblja i na kontinentu, jer će se ciklona iz Egejskog mora udaljavati dalje na istok. Naši će krajevi biti u polju povišenog tlaka, a stabilno će ostati i tijekom idućeg tjedna.

Nedjelja

U prvome dijelu dana na kopnu dosta zaostalih oblaka i magle, sporadično uz slabu kišu i rosulju, osobito na istoku. Nešto oblaka bit će i na krajnjem jugu zemlje, ali duž većeg dijela Jadrana barem djelomice sunčano. U unutrašnjosti vjetar slab, a na moru umjerena, ponegdje pojačana bura i tramontana, pod Velebitom s jakim i olujnim udarima

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tek prolazno i djelomično razvedravanje. Uz barem malo sunca i malo ugodnije. Bit će oko 9 °C. Navečer će se opet stvarati gusta magla.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu tek postupno smanjenje naoblake, ali pretežno oblačno. No, ona slaba kiša ili rosulje će češće izostajati. Temperatura između 7 i 9 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčan drugi dio dana. Bura će popustiti, južnije od Punta Planke i okrenuti na sjeverozapadnjak, samo na otvorenome moru pojačan. Temperatura između 15 i 17 °C, a činit će se i ugodnije.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, a sve sunčanije i u gorju. Tek krajem dana moguće nešto umjerene naoblake, ali bez oborina. Bura popušta, slaba do umjerena, samo mjestimice u Velebitskom kanalu još pojačana. Temperatura između 13 i 15 °C, u Gorskom kotaru i Lici oko 7-8 °C.

Idućih dana na kopnu

Idućeg tjedna stabilnije, ali to u ovo doba godine u nizinskom dijelu zemlje znači svakodnevnu pa i dugotrajniju maglu, osobito u ponedjeljak ponegdje i cjelodnevnu. Najviše šanse za nekoliko sunčanih sati u utorak i srijedu kada će nakratko zapuhati jugozapadni vjetar pa će i temperatura prolazno porasti.

Idućih dana na moru

Na Jadranu zato obilje sunca, osobito u Dalmaciji i vedrine, ali izostankom vjetra sredinom tjedna, može i na samome moru, osobito na sjevernom dijelu biti magle i niskih slojevitih oblaka. Jutra malo svježija, a danju većinom ugodno. Bura sve izglednija prema vikendu.