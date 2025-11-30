Ako Bubba nije Clinton, kome je onda Trump pušio? Izgleda da se konj Epsteinove suradnice zvao se Bubba
Druga zapravo prva najvažnija vijest iz svijeta je da je Donald Trump pušio Billu Clintonu. Da, da znam, ne želite tu sliku imati u glavi, radije bi da pričamo o Monici Lewinsky ali cijela Amerika priča samo o tome pa moramo i mi.
Dakle sve počinje vrlo, vrlo srdačnom fotografijom Donalda Trumpa i Billa Clintona iz 2000. na US Openu. Fotografija je autentična i oko nje nema dvojbe, između ostalog jer je Trump u to vrijeme bio donator Clintonove kampanje. Obojica su je l', imali neke zajedničke sklonosti, grab them by the pussy i to. Trump je vjerojatno procijenio da takve demokratske vrijednosti treba podržati.
Dosta je važno za cijelu priču i da je Clintonov nadimak još kao guvernera Arkansasa bio Bubba.
E onda su se počeli objavljivati dokumenti iz Kongresne istrage oko Jeffrey Epsteina i podvođenja djevojaka i maloljetnica i razuzdanih zabava s poslovnom, političkom i kraljevskom elitom. Ovo zadnje vidi pod - princ Andrew. U tim dokumentima ime Donalda Trumpa se pojavljuje ni manje ni više nego 1600 puta.
Ali ovaj u kojem se spominje 1601. put je pravi hit.
Što reći. Doduše Mark Epstein je odmah reagirao i izjavio kako je to bio dio zafrkantske prepiske između njega i brata i da svaki pokušaj da se ta referenca poveže s predsjednikom Clintonom iskrivljuje i svrhu i ton izvorne korespondencije.
Ako Bubba nije Clinton, kojem Bubbi je onda pušio Trump? I sad vas u glavi čeka još strašnija slika. Naime otkrilo se da je Epsteinova suradnica Ghislaine Maxwell koja je već osuđena za podvođenje i trgovinu maloljetnicama imala - konja koji se zvao Bubba.
Sori, sori, znam da je strašno ali i to je Amerika. Mi se samo možemo nadati i Bogu moliti da na se u tim Epsteinovim dokumentima ne spominju ni ovi naši... Jer ako se otkrije da je Truba pušio Bubbi il Bubba Trubi...