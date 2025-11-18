Izglasana objava svih dokumenata o Epsteinu! Samo jedan čovjek bio je protiv

Zastupnički dom američkog Kongresa u utorak je izglasao prijedlog zakona kojim se američkom Ministarstvu pravosuđa nalaže da objavi sve dokumente koje posjeduju o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Za usvajanje prijedloga glasovala su 472 zastupnika, dok je republikanac Clay Higgins bio jedini koji je glasao protiv.

Nakon čitanja rezultata dvoranom se prolomio pljesak, javlja Sky News.

Što dalje?

Podsjetimo, prijedlog zakona sada mora proći u Senatu, gdje Republikanci drže 53 od 100 mjesta. Vođa senatske većine je republikanac John Thune koji može odlučiti da uopće ne održi glasovanje.

Ako prijedlog prođe i Senat, morat ga potpisati američki predsjednik Donald Trump, koji je u ponedjeljak poručio da bi "potpisao sve u vezi s Epsteinom".

Afera Epstein

Afera Epstein prati Trumpa mjesecima, uznemirujući čak i njegove političke pristaše, koji smatraju da je vlada zataškavala Epsteinove veze s bogatima i moćnima, i neobično su kritični prema Ministarstvu pravosuđa zato što nije objavilo više informacija o Epsteinovim navodnim kaznenim djelima.

Trump odlučno i uporno niječe da je znao za Epsteinovu trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ranije je rekao da su on i Epstein, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu, bili nekoć prijatelji prije nego su se razišli.

U dokumentima koje su prošli tjedan objavili Demokrati navodi se da je Epstein rekao da je Trump "znao za djevojke". Pozivaju se na razgovore s autorom Michaelom Wolffom i Ghislaine Maxwell, britanskom pripadnicom visokog društva i Epsteinovom bivšom djevojkom koja služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi koje uključuju trgovinu maloljetnicima radi seksualnog iskorištavanja.

"U privatnoj korespondenciji s Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein je 2011. godine napisao da je Donald Trump 'proveo sate' u njegovoj kući sa žrtvom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja", priopćili su demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma SAD-a.

