Procurili novi Epsteinovi mailovi, Trump se spominje više puta: 'Znao je za djevojke...'

Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein više puta je imenom spomenuo sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom svojih privatnih prepisaka, stoji u e-mailovima koje su u srijedu objavili Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma.

Epsteinovi e-mailovi su bili upućeni Ghislaine Maxwell, dugogodišnjoj Epsteinovoj suradnici osuđenoj zbog trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i novinaru Michaelu Wolffu, prenosi CNN.

U njima se tvrdi da je Trump provodio vrijeme sa ženom koju demokrati opisuju kao žrtvu "Epsteinovog trgovanja ljudima". Sadrže i poruku u kojoj Epstein tvrdi da je Trump "znao za djevojke", koja se vjerojatno odnosi na Trumpovu tvrdnju da je Epsteina izbacio iz svojeg kluba Mar-a-Lago zato što je regrutirao mlade žene koje su tamo radile.

'Taj pas koji nije lajao je Trump...'

"Želim da shvatiš da taj pas koji nije lajao je Trump... (Ime žrtve) je provela sate u mojoj kući s njim... Nikada nije spomenut... Policijski šef, itd... Ja sam 75 posto tamo", stoji u e-mailu iz 2. travnja 2011. kojeg je Epstein poslao Maxwell.

