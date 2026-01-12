Snimka divljačkog obračuna šokirala Zagreb! Zaletio se na njega autom, zna se njihova sudbina

Slučaj dvojice muškaraca koji su se u subotu sukobila na parkiralištu kraj zagrebačkog groblja Miroševac dobila je nastavak.

Podsjetimo, društvenim mrežama proširila se snimka sukoba na kojem se vidi kako jedan muškarac prilazi crvenom Peugeotu i fizički se obračunava s njegovim vozačem prije nego što se vraća u svoj sivi Audi.

Nakon toga, vozač Peugeota se vozilom zalijeće u Audi i prolazi dalje, a u pozadini se čuju povici: "Bravo dečki, daj još malo".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Muškarci iz sivog Audija su se obratili osobi koja snima, pitajući ju je li zabilježila trenutak udarca, a ona ima odgovara: "Prvi ste započeli".

Na drugoj snimci ne vidi dobro što se događa, međutim izgleda kao da je crveni automobil udario nekoga na cesti, dok osoba u pozadini zabrinuto viče: "Isuse ne!" te se čuje glasan udarac.

Foto: Društvene Mreže/screenshot

Zagrebačka policija ranije je potvrila da da su uhitili dvojicu muškaraca od 23 i 47 godina te da se sukob dogodio u subotu u 12.50 sati na parkiralištu Žitne ulice u zagrebačkoj Dubravi.

Sada su objavili kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja na štetu 47-godišnjaka.

Foto: Društvene Mreže/screenshot

Navode da se sumnja da je doveo u opasnost život i imovinu na štetu članova obitelji 23-godišnjaka i 27-godišnjaka koji su se zajedno nalazili u vozilu marke Audi.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 23-godišnjaka i 47-godišnjaka policijski službenici su Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili posebna izvješća te su predani pritvorskom nadzorniku", objavila je zagrebačka policija.

Foto: Društvene Mreže/screenshot

POGLEDAJTE VIDEO Vozač iz BiH pao sa 40 kilograma duhana na granici, nevjerojatno što ga je odalo carinicima