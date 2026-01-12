Snimka divljačkog obračuna šokirala Zagreb! Zaletio se na njega autom, zna se njihova sudbina
Dvojica muškaraca obračunala su se na parkiralištu, sve je snimljeno
Slučaj dvojice muškaraca koji su se u subotu sukobila na parkiralištu kraj zagrebačkog groblja Miroševac dobila je nastavak.
Podsjetimo, društvenim mrežama proširila se snimka sukoba na kojem se vidi kako jedan muškarac prilazi crvenom Peugeotu i fizički se obračunava s njegovim vozačem prije nego što se vraća u svoj sivi Audi.
Nakon toga, vozač Peugeota se vozilom zalijeće u Audi i prolazi dalje, a u pozadini se čuju povici: "Bravo dečki, daj još malo".
Muškarci iz sivog Audija su se obratili osobi koja snima, pitajući ju je li zabilježila trenutak udarca, a ona ima odgovara: "Prvi ste započeli".
Na drugoj snimci ne vidi dobro što se događa, međutim izgleda kao da je crveni automobil udario nekoga na cesti, dok osoba u pozadini zabrinuto viče: "Isuse ne!" te se čuje glasan udarac.
Zagrebačka policija ranije je potvrila da da su uhitili dvojicu muškaraca od 23 i 47 godina te da se sukob dogodio u subotu u 12.50 sati na parkiralištu Žitne ulice u zagrebačkoj Dubravi.
Sada su objavili kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja na štetu 47-godišnjaka.
Navode da se sumnja da je doveo u opasnost život i imovinu na štetu članova obitelji 23-godišnjaka i 27-godišnjaka koji su se zajedno nalazili u vozilu marke Audi.
"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 23-godišnjaka i 47-godišnjaka policijski službenici su Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili posebna izvješća te su predani pritvorskom nadzorniku", objavila je zagrebačka policija.
POGLEDAJTE VIDEO Vozač iz BiH pao sa 40 kilograma duhana na granici, nevjerojatno što ga je odalo carinicima