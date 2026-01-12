Bivši kapetan Dinama poslao poruku: '(Stari) izvršni odbor na aparatima'
Osim Perkovića, ranije je "Pušačku sobu" podržao i Nenad Bjelica, za kojeg su ti igrači istinski lideri kojih u Dinamu sada fali
Bivši Dinamov kapetan Stefan Ristovski poslao je poruku izvršnom odboru Dinama, kojemu očito zamjera način rastanka ovog ljeta.
Ristovski je podijelio video Podcast Inkubatora u kojemu je gost bio Sandro Perković, koji je izjavio kako "pušačka soba" nikada nije bila problem.
"Suradnja s Petkovićem, Ademijem, Mišićem, Ristovskim i da ih sad sve ne nabrajam je najbolja moguća. Oni su bili ti koji su bili velika pomoć, nikad nisam imao problema s njima. Moje mišljenje je da pušačka soba nije bila problem, nego njihovo rješenje", rekao je Perković u podcastu.
S tom se izjavom očito slaže Ristovski, koji je uz podijeljeni video napisao "(Stari) izvršni odbor na aparatima".
Podsjetimo, "pušačka soba" bio je kolokvijalni naziv koji su mediji koristili za Dinamove senatore koji su često boravili u jednoj prostoriji blizu svlačionice. Kada je novi predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, došao u klub, on se odlučio riješiti većine pušačke sobe, dok su neki sami odlučili otići, nezadovoljni predviđenom minutažom ili ponuđenim ugovorom. Legendarni kapetan i jedan od najvećih igrača u Dinamovoj povijesti, Arijan Ademi, potpisao je za Újpest, Bruno Petković je otišao u Tursku, a Ristovski u Sarajevo. Od senatora je ostao jedino Josip Mišić, koji je naslijedio kapetansku traku.
Mnogi su navijači Zvonimiru Bobanu to zamjerali, a očito je da je i igračima teško palo. Najprije je Bruno Petković rekao kako Zvonimir Boban ima "bipolarni poremećaj", a sada je svoje nezadovoljstvo iskazao i Ristovski.
