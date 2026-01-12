FREEMAIL
ŠOU SE NASTAVLJA /

Bivši kapetan Dinama poslao poruku: '(Stari) izvršni odbor na aparatima'

Foto: Ulrik Pedersen/zuma Press/profimedia

Osim Perkovića, ranije je "Pušačku sobu" podržao i Nenad Bjelica, za kojeg su ti igrači istinski lideri kojih u Dinamu sada fali

12.1.2026.
11:43
Sportski.net
Ulrik Pedersen/zuma Press/profimedia
Bivši Dinamov kapetan Stefan Ristovski poslao je poruku izvršnom odboru Dinama, kojemu očito zamjera način rastanka ovog ljeta.

Ristovski je podijelio video Podcast Inkubatora u kojemu je gost bio Sandro Perković, koji je izjavio kako "pušačka soba" nikada nije bila problem.

"Suradnja s Petkovićem, Ademijem, Mišićem, Ristovskim i da ih sad sve ne nabrajam je najbolja moguća. Oni su bili ti koji su bili velika pomoć, nikad nisam imao problema s njima. Moje mišljenje je da pušačka soba nije bila problem, nego njihovo rješenje", rekao je Perković u podcastu.

S tom se izjavom očito slaže Ristovski, koji je uz podijeljeni video napisao "(Stari) izvršni odbor na aparatima".

Bivši kapetan Dinama poslao poruku: '(Stari) izvršni odbor na aparatima'
Foto: Screenshot (instagram:stefan_ristovski_13)

Podsjetimo, "pušačka soba" bio je kolokvijalni naziv koji su mediji koristili za Dinamove senatore koji su često boravili u jednoj prostoriji blizu svlačionice. Kada je novi predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, došao u klub, on se odlučio riješiti većine pušačke sobe, dok su neki sami odlučili otići, nezadovoljni predviđenom minutažom ili ponuđenim ugovorom. Legendarni kapetan i jedan od najvećih igrača u Dinamovoj povijesti, Arijan Ademi, potpisao je za Újpest, Bruno Petković je otišao u Tursku, a Ristovski u Sarajevo. Od senatora je ostao jedino Josip Mišić, koji je naslijedio kapetansku traku.

Mnogi su navijači Zvonimiru Bobanu to zamjerali, a očito je da je i igračima teško palo. Najprije je Bruno Petković rekao kako Zvonimir Boban ima "bipolarni poremećaj", a sada je svoje nezadovoljstvo iskazao i Ristovski.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?

