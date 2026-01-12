Ledeni armagedon srušio temperature na -39! Tisuće putnika 'zarobljeno' na zemlji

Tisuće turista ostalo je blokirano u finskoj Laponiji nakon što je zbog jakog hladnog razdoblja otkazan let s jedne od zračnih luka.

Polasci s laponske zračne luke Kittila, koji bi prevozili zimske putnike natrag u mjesta poput Londona, Bristola, Manchestera, Pariza i Amsterdama, otkazani su u nedjelju jer temperature nisu prelazile -35 °C.

Očekuje se da će se problem nastaviti i u ponedjeljak jer finska meteorološka agencija predviđa najnižu temperaturu od -39°C. Prvi let iz Kittile već je otkazan, objavio je BBC.

Ekstremna hladnoća otežava odleđivanje aviona, a oprema za održavanje i dopunjavanje gorivom na zemlji može se smrznuti.

Upravitelj zračne luke Finavia rekao je za javnu televiziju Yle da vlaga u zraku pogoršava situaciju.

Dok je Laponija - koja se proteže kroz sjevernu Norvešku, Švedsku i Finsku - poznata po hladnoći i snijegu, finska Laponija obično ima prosječnu zimsku temperaturu od -14°C, s povremenim padovima do -30°C, prema podacima nacionalne turističke zajednice.

Zračna luka Kittilä pretežno služi ljudima koji žele putovati u obližnja skijališta i vidjeti polarnu svjetlost, dok je zračna luka Rovaniemi južnije "službeno" odredište za posjetitelje folklornog doma Djeda Mraza.

Neobična hladnoća u Laponiji dolazi u trenutku kada oluja koja prolazi preko sjeverne Europe donijela je zimske uvjete i poremećaje u prometu u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj.

U Engleskoj je jedan muškarac poginuo nakon što je drvo palo na njegovu kamp-kućicu, dok je u Francuskoj u subotu oko 100.000 domova ostalo bez struje.

