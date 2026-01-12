Otkriveno s kim je Vučić bio na sastanku, zainteresirani su za kupnju NIS-a?

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupnje Naftne industrije Srbije (NIS), doznaje Kurir.

Tijekom razgovora koji je "upravo završio", spominjali su se svi aspekti suradnje, hitnost rješavanja problema s američkim OFAC-om te potpisivanju međunarodnog dogovora između Srbije i Mađarske.

Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja u tijeku pregovora o promjeni većinskog ruskog vlasništva, a tom je licencom i Janafu omogućena isporuka sirove nafte koja nije ruskog podrijetla pančevačkoj rafineriji, nakon što su rafinerijska postrojenja obustavila rad početkom prosinca.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NIS u problemima

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio nakon odobrenja licence kako se očekuje "da najkasnije do 15. siječnja stigne prvih 85.000 tona sirove nafte" koja je ranije isporučena u Omišalj, te da 17. ili 18. siječnja rafinerija u Pančevu nastavi rad i počne proizvoditi naftne derivate od 25. ili 26. siječnja. Vučić je pozvao "Ruse i Mađare" da čim prije prije dogovore kupoprodajni ugovor za NIS.

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su poslije novogodišnjih praznika u Srbiju i započeli "dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije i obilazak ključnih kapaciteta NIS-a, uključujući i rafineriju".

Ured američkog ministarstva financija za inozemnu imovinu OFAC licencom je Naftnoj industriji Srbije produljio rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.

Ni MOL ni NIS nisu se u međuvremenu očitovali o tijeku dosadašnjih dogovora u promjeni strukture vlasništva u NIS-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Panika, tankeri i Puškin! Vučić recitira, Janaf šalje naftu, Srbija na rubu krize