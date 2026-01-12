Otkriveno s kim je Vučić bio na sastanku, zainteresirani su za kupnju NIS-a?
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupnje Naftne industrije Srbije (NIS), doznaje Kurir.
Tijekom razgovora koji je "upravo završio", spominjali su se svi aspekti suradnje, hitnost rješavanja problema s američkim OFAC-om te potpisivanju međunarodnog dogovora između Srbije i Mađarske.
Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja u tijeku pregovora o promjeni većinskog ruskog vlasništva, a tom je licencom i Janafu omogućena isporuka sirove nafte koja nije ruskog podrijetla pančevačkoj rafineriji, nakon što su rafinerijska postrojenja obustavila rad početkom prosinca.
NIS u problemima
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio nakon odobrenja licence kako se očekuje "da najkasnije do 15. siječnja stigne prvih 85.000 tona sirove nafte" koja je ranije isporučena u Omišalj, te da 17. ili 18. siječnja rafinerija u Pančevu nastavi rad i počne proizvoditi naftne derivate od 25. ili 26. siječnja. Vučić je pozvao "Ruse i Mađare" da čim prije prije dogovore kupoprodajni ugovor za NIS.
Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su poslije novogodišnjih praznika u Srbiju i započeli "dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije i obilazak ključnih kapaciteta NIS-a, uključujući i rafineriju".
Ured američkog ministarstva financija za inozemnu imovinu OFAC licencom je Naftnoj industriji Srbije produljio rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.
Ni MOL ni NIS nisu se u međuvremenu očitovali o tijeku dosadašnjih dogovora u promjeni strukture vlasništva u NIS-u.
