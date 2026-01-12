Laura Gnjatović pokazala neočekivnu vještinu: Pazite što zna napraviti
Miss Universe iznenadila je pratitelje na Instagramu svojim praktičnim sposobnostima
Laura Gnjatović (23), hrvatska Miss Universe, iznenadila je pratitelje na Instagramu kada je pokazala kako sama mijenja akumulator u automobilu.
„Stvari koje nisam imala na to do listi za 2026., ali me život natjerao - mijenjanje akumulatora“, našalila se Laura Gnjatović u opisu videa koji je podijelila na svom profilu. U pozadini je svirala pjesma Sinana Sakića „Ej, od kad sam se rodio“, a snimka je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja.
Laura u objavi pokazuje kako se snalazi u neočekivanim situacijama, što je mnogima izazvalo osmijeh i divljenje za njenu praktičnost i smisao za humor.
Povratak iz SAD-a i druženje s Trumpovima
Mijenjanje akumulatora uslijedilo je nakon što se vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je Novu godinu dočekala na imanju Mar-a-Lago u društvu Donald Trumpa (79), predsjednika SAD-a, i njegove supruge Melanije Trump (55). Glamurozni doček bio je organiziran uz pomoć Vladimira Kraljevića, vlasnika licence za Miss Universe Hrvatska, koji je omogućio Lauri sudjelovanje na događaju.
