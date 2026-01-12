FREEMAIL
'ŽIVOT ME JE NATJERAO' /

Laura Gnjatović pokazala neočekivnu vještinu: Pazite što zna napraviti

Laura Gnjatović pokazala neočekivnu vještinu: Pazite što zna napraviti
Foto: Promo

Miss Universe iznenadila je pratitelje na Instagramu svojim praktičnim sposobnostima

12.1.2026.
17:34
Hot.hr
Promo
Laura Gnjatović (23), hrvatska Miss Universe, iznenadila je pratitelje na Instagramu kada je pokazala kako sama mijenja akumulator u automobilu.

Foto: Screenshot: Instagram:@lauragnjatovic

„Stvari koje nisam imala na to do listi za 2026., ali me život natjerao - mijenjanje akumulatora“, našalila se Laura Gnjatović u opisu videa koji je podijelila na svom profilu. U pozadini je svirala pjesma Sinana Sakića „Ej, od kad sam se rodio“, a snimka je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja.

Laura u objavi pokazuje kako se snalazi u neočekivanim situacijama, što je mnogima izazvalo osmijeh i divljenje za njenu praktičnost i smisao za humor.

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

Mijenjanje akumulatora uslijedilo je nakon što se vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je Novu godinu dočekala na imanju Mar-a-Lago u društvu Donald Trumpa (79), predsjednika SAD-a, i njegove supruge Melanije Trump (55). Glamurozni doček bio je organiziran uz pomoć Vladimira Kraljevića, vlasnika licence za Miss Universe Hrvatska, koji je omogućio Lauri sudjelovanje na događaju.

POGLEDAJTE VIDEO:Cindrić: 'Njemačka je realno bolja od nas, ali to ne znači ništa! Jedva čekamo da krene EP'

