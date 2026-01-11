Lika eksplodirala! Kilometarske kolone, tisuće ljudi i hit kolibe bez struje i vode!

Zima se vratila kući, vratila se u Liku, a s njom su Ličanima došli i Dalmatinci željni snijega. Zadnji dan školskih praznika sva lička izletišta su osim snijegom bila zatrpana i posjetiteljima poput Lovinca.

Na prilazima Dalmatincima najbližem snijegu u Lici - kilometarske kolone. Automobili su danas doslovno okupirali malo ličko mjesto smješteno odmah nakon prolaska tunela Sv. Rok. Stotine i stotine automobila donijele su više od tisuću posjetitelja.

"Na samome pristupu sanjkalištu je krkljanac nastao iako je kasnije bilo mjesta slobodnih, ali auta se nisu baš mogla mimoići, pa je nastala prilična kolona na ulazu", kaže Zagrepčanin Tomislav Oršolić, a Luka Ježina s Murtera dodaje: "Nismo našli parking, al' smo parkirali uz cestu, ogromna je gužva. Jedan put godišnje dolazimo. Evo nadam se da će se malo djeca izigrati, da će na kraju ipak sve biti dobro."

Nakon pet godina bez snijega, ova i prethodna zima su vratile u život Izletište Cvituša. Na kraju sezone, nadaju se domaćini, ostat će nešto novca i za nova ulaganja i širenje parkirališta.

"Definitivno ovo je rekordan dan. Teško je uopće procijeniti u ovoj masi ljudi, ne stižemo ni u šanku ni u kuhinji, trči na sve strane, pokušavamo promet regulirati. Evo, isprika svim koji su danas bili, pa zapeli u prometu. Stvarno smo se potrudili, ali nemoguće je na toliku masu sve to riješiti", kaže voditelj Izletišta Cvituša Hrvoje Račić.

Turistički bum u Lovincu

Iako velike gužve remete lički zen, mjesto je doživjelo turistički bum.

"Prije dosta godina, 10-15, je bilo svega nekih par kreveta, a sad smo se mi povećali na oho-ho, možda na 500-ak ležajeva i mislim da su kapaciteti popunjeni", kaže mještanka Nataša Mataić i pokazuje nam jedan od popularnijih smještaja u malim šumskim kolibicama bez struje i tekuće vode. Gostima je važno samo da je toplo: "Ložimo i dan i noć, evo baš je hladno. Velikih hladnoća nije bilo do sad, do prije par dana. Eto zbog toga se i više drva troši."

U cijepanju drva zatekli smo i njenog supruga Milu.

"Drva se spremi najmanje 40, a potroši se 50-60 metara zavisi o zime i dužine koliko će trajat.. Bilo je par zima koje nisu imale snijega i malo smo se mi opustili ajmo reć, a sad je malo teže. Moraš „kidat“, moraš drva nosit, tako da vraća se na ono starije kad su snjegovi bili veći i znali bit po par mjeseci snijega metar", kaže Mile Mataić i napominje da zato sve treba pripremiti prije zime, pa i zalihe hrane za ukućane, ali i stoku.

I Miline ovce sada troše puno više sijena jer ne idu vani: "Mislim da su već 15-20 dana u štali, ne ide se vani. Bili su mrazevi, sad je pao snijeg. I s početka one to jako teško prihvate, ali poslije sad je već normalno."

I Kajine koze ne idu daleko od kuće. Tek se ispred štale malo osunčaju dok se ona bavi svojom zimskom zanimacijom.

"Pletem čarape. E sad, nisam baš neki veliki stručnjak za pređu, sad se učim. Imam malo i tehnike. Ovaj starinski kolovrat i vreteno. Sad ću se malo i postrujiti, kupit ću strujnu mašinicu za predenje i onda predem ove ličke čarape", govori Kaja Kordić i zaključuje: "Jako su tražene. Taman jedne završim, pojavi se netko: „Ajme, od domaće vune, daj meni, ovo ono.“. Stvarno su predobre."

Unatoč turizmu, u malom idiličnom mjestu ispod Velebita tradicionalne vještine i domaći način života ne napuštaju jer znaju da su zahvaljujući njima toliko dugo i opstali u lijepom, ali surovom okruženju.