Evo u kakvom stanju Hrvatska ide na Euro: Imamo se čemu nadati, ali neke stvari mogle bi biti pogubne

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je tri prijateljske utakmice u pripremama za Europsko prvenstvo 2026., koje počinje 15. siječnja i koje možete gledati na RTL televiziji i platformi Voyo.

Naši su rukometaši prvo u Poreču pobijedili reprezentaciju Sjeverne Makedonije, a zatim su uslijedila dva poraza od Njemačke, prvo na domaćem terenu u zagrebačkoj Areni, a nekoliko dana nakon toga i na gostovanju Hannoveru.

Te utakmice ponudile su jasnu sliku o snazi momčadi Dagura Sigurdssona i otkrile neke snage, ali i elemente koji nas moraju zabrinjavati uoči odlaska na europsku smotru.

U nastavku izdvajamo ključne stvari koje smo naučili o Hrvatskoj iz tih pripremnih utakmica.

Dino Slavić

Najveći dobitnik priprema za Euro je 33-godišnji golman Dino Slavić, koji je nakon sjajnih predstava zaslužio poziv Dagura Sigurdssona na Euro. Slavić je prvo briljirao u utakmici protiv Sjeverne Makedonije, a potom oduševio protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni i obranama u ključnim trenucima otvorio našim rukometašima veliku priliku koju, na žalost, nisu iskoristili. Pokazao je Dino da je riječ o sjajnom golmanu koji može biti velika snaga hrvatske reprezentacije.

Veliki problem s tranzicijom u obranu

Najočigledniji, a i najveći, problem Hrvatske u utakmicama s Njemačkom, protivnikom iz vrha europskog rukometa, je bila slaba tranzicija u obranu. Nijemci su brzim napadima, kontrama i polukontrama, kažnjavali naš spor povratak u obranu i stizali do (pre)laganih golova. Kažnjavali su svaku našu pogrešku i onda ekspresno zabijali. Činilo se kao da igraju u brzini (ili dvije) višoj od Hrvatske i, ako se ne popravi, to je stvar koja će nas jako skupo koštati na Euru.

Skupe pogreške

Hrvatska je u ovim utakmicama jako oscilirala u igri u napadu. U nekim trenucima sve bi bilo bajno, a u drugima smo radili neočekivane pogreške - probijanje u napadu, koraci i pogrešna dodavanja, koje su Nijemcima davale šansu da s brzom tranzicijom stignu do laganih golova. Te neforsirane pogreške zaslužne su i za slabu tranziciju u obranu jer bi nakon svale greške uslijedio "kaotičan", umjesto organiziranog, povratka u obranu.

Ovisnost o ključnim igračima

Utakmice s nijemcima ukazale su na još jednu našu boljku - preveliku ovisnost o ključnim igračima poput kapetana Ivana Martinovića i srednjeg vanjskog Luke Cindrića. Kada im ide, sve je sjajno i Hrvatska izgleda moćno, no kada ih protivnička obrana uspije 'ugasiti', postajemo bezidejni jer nemamo igrača koji može raditi razliku. To je nešto što nas čini izuzetno predvidljivima.

Manjak koncentracije

Hrvatska je pokazala da ima problem i u trenucima kada se utakmica 'lomi'. Pogotovo je to bilo očito u prvom susretu protiv Njemačke kada je Slavić briljirao i svojim obranama nam omogućio da povedemo s 26:24 u završnici utakmice, no tada smo se 'ugasili'. Događale su se našim rukometašima ishitrene odluke koje su rezultirale pogreškama i manjak koncentracije u obrani. To su Nijemci iskoristili i preokrenuli te u konačnici stigli do pobjede. Nedostaje nam "killer" instinkt da u ključnim trenucima nastavimo i dotučemo protivnika, a to je nešto što se ne oprašta na velikim natjecanjima poput Europskog prvenstva.

