Njemačka nas je spustila na zemlju, ali Sigurdsson zna što radi i ovu situaciju mora iskoristiti

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke u Hannoveru 33-27 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Europsko prvenstvo koje za naše momke počinje u subotu utakmicom protiv Gruzije.

Kada porazu iz Hannovera pridodamo i onaj zagrebački koji se dogodio tri dana ranije, možemo reći da je Hrvatska izgubila dvije utakmice s ukupno devet razlike od ekipe koja bi trebala biti u rangu s našom. Na papiru to može zvučati zabrinjavajuće i nikada nije lako zgubiti, niti je dobro izgubiti, ali moramo ipak ove utakmice staviti u kontekst.

Možda će zvučati kao floskula, ali ipak je riječ o prijateljskim utakmicama i one nisu pravi pokazatelj stvarnog stanja stvari. Prijateljske utakmice su tu za neke druge stvari. Dagur Sigurdsson prije svega je svim igračima htio dati minute i to je i učinio. Također, htio je adresirati jedan veliki problem, a to je da brojni naši važni aduti imaju ove sezone slabiju minutažu u svojim klubovima.

Sigurdsson je dva cilja ispunio

Cilj mu je biti dovesti te igrače u natjecateljsku formu uoči važnog turnira. Zato i je izabrao jaku Njemačku kao test, a ne neku reprezentaciju koju bismo lako pobijedili i tako, možda, dobili na samopouzdanju, ali ostali bez pravog fizičkog podražaja uoči prvenstva.

Uz te dvije pripremne utakmice s Njemačkom, realno, uz sve dužno poštovanje, Gruzija i Nizozemska će također našim reprezentativcima poslužiti kao priprema za ono pravo jer ako sve bude po planu, počevši sa Švedskom svaka je utakmica za Sigurdssonove igrače kao malo finale jer da bi se u ovom formatu izborilo polufinala prostora za kiks je jako malo.

Istina, brine način na koji je Hrvatska igrala u obrambenoj fazi u dvije utakmice s Njemačkom. Svi su isticali da je vraćanje u obranu bilo loše i da smo primili previše golova iz tranzicije. Možda i to možemo pripisati prijateljskoj utakmici i činjenici da igrači, možda i nesvjesno, ne daju sto posto svojih mogućnosti iako to nikada neće priznati.

Dagur je vjerojatno i sakrio puno stvari, a tu prvenstveno mislimo na 5-1 obranu koja se pokazala kao naše veliko oružje na prošlom prvenstvu. Imamo Marka Mamića kao sjajnog prednjeg u tom sustavu, a to mogu vrlo kvalitetno odigrati i Zvonimir Srna i David Mandić. Sigurdsson je tu obranu prošle godine odlično skrivao sve od utakmice s Islandom kada je iznenadio sve, pregazio Island pa nas potom doveo i do finala.

Ovakav ždrijeb se mora iskoristiti

Možda tako nešto vidimo i ove godine. Imali smo sreće sa ždrijebom, a na nama je da to iskoristimo. Otvaramo s Gruzijom i Nizozemskom, taman da se vratimo u pobjednički ritam prije derbija skupine sa Švedskom. Druga skupina nosi Island, Sloveniju, Mađarsku, Farske otoke i to moramo iskoristi. Sve te reprezentacije smo dobili na Svjetskom prvenstvu na domaćem terenu i sada ćemo biti favoriti.

Dagur je pokazao da se stručnjak par excellence i sigurni smo da ima više aseva u rukavu. Baš zato, nećemo ništa suditi po ove dvije njemačke utakmice. Bit ćemo pametniji već za 10-ak dana. Do tada, apsolutna podrška Dagur Boysima, neka nam pruže još jedno prvenstvo za pamćenje!

