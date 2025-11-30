Obišli smo mjesto eksplozije u Novom Vinodolskom: Djeca su imala sreće

'GAĐALI SU TO KAMENOM' /

Novi Vinodolski šokiran je ozlijeđivanjem trojice dječaka u jučerašnjoj snažnoj eksploziji. Mještani sumnjaju da je krivac zaostala mina iz Drugog svjetskog rata, policija potvrđuje da je riječ o pronađenoj napravi, ali ne i kakvoj.

Obišli smo mjesto eksplozije i doznali kako su ozlijeđena djeca. Djeca koja su se jučer ovdje igrala, imala su sreće.

"Radili su ta skloništa svoja. Nešto su iskopali iz zemlje i to su gađali kamenjem i eksplodiralo je", kaže mještanin.