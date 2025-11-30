Iva Todorić se rasplakala pred kamerama: 'Nas su doslovno izbacili na cestu...'

U EMISIJI MAGNET /

Danas sa mnom sjedi žena koju Hrvatska misli zapravo da zna, ali zna samo s naslovnice. Rođena u blagostanju, odrasla pod povećalom javnosti, proživjela poslovni krah, razvod i jedan od najžešćih javnih linčeva na ovim prostorima. I onda umjesto da nestane, ona se vrati'', tim riječima najavila je voditeljica MagNeta, popularna Nikolina Pišek, svoju sugovornicu, poduzetnicu Ivu Todorić.

''Gledam svaki dan kakav mi je i onda ne razmišljam o ovome što si sve navela. Zato su mi suze došle jer se čovjek sjeti nečega o čemu ne razmišlja. Meni nema uzleta ni pada ni dizanja, gledam svaki dan: Hajde da mi bude lijepo'', rekla je Iva na početku razgovora.

Nikolina je dodala kako ju je Hrvatska godinama gledala kroz prezime, kroz stereotipe pa je upitala tko je zapravo Iva.

''Prvo bih rekla da sam mama, mislim da svatko od nas ima uloge u životu. Osim što sam kći, sestra, prijateljica, najvažnija uloga u životu mi je biti majka. Mama sam troje prekrasne djece. Bila sam vrlo uspješna poslovna žena. Život je napravio da me malo zaustavi'', rekla je Iva.

U jednom trenutku svijet se srušio

''Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu'', rekla je Iva pa otkrila kako je izgledao trenutak kada je ''ostala samo majka''.

''Zapravo, dobila sam od Boga da budem samo mama u periodu kada je mojoj djeci to najviše trebalo, kad su svi bili tinejdžeri i kad sam im se mogla potpuno posvetiti. Sama sam sebi rekla: ''Gle Iva, moraš dalje. E sad, kako? Gledala sam svoju djecu koja vide strah u meni i rekla: Od danas oni više to neće vidjeti u meni'', dodala je Iva koja nije mogla sakriti suze. No, otkrila je da je jako ponosna na svoju djecu, sinove Antu i Ivana i kćer Taru koji su danas, kako kaže, stabilni i prekrasni ljudi.

Pred kamerama je otkrila i kako je ojačala u tim trenutcima. ''Kao što je tebe tvoj život ojača, tako je mene moj. Ljudi prođu stvari koje sam ja prošla u nekim drugim dimenzijama, tako da mislim da nije to, ništa posebno, mislim je posebno, ali s druge strane svi mi prolazimo nešto što nas ojača u životu'', otkrila je Iva.

Veseli se Božiću

''Jako se veselim adventu. To je meni najljepši dio godine, kad možemo sve ukrasiti da bude božićno. Ja već od 1. studenog kitim moj Gorski kotar pa onda dalje, što stignem. Imala sam priliku, sada kako sam ušla u novi biznis, okititi i Malu ulicu. Naš atelje u Maloj ulici postao je, ali stvarno senzacija'', rekla je poduzetnica pa se osvrnula i na to što se prijavila u Guinnessovu knjigu rekorda. O čemu je riječ?

''Počela sam skupljati srca prije 13 godina. Naime, bila sam bolesna, na srcu i na čudesan način sam ozdravila. Nakon što se to dogodilo počela sam viđati srca. Ne odmah, ali s nekim odmakom vremena od nekoliko mjeseci i počela sam ih objavljivati na Instagramu i vrlo brzo se počelo događati da su ljudi meni počeli slati srca. Ljudi mi znaju reći kad me sretne. ''Znaš koliko puta vidim srce, ali neugodno mi je poslat''. Ne treba nikom biti neugodno jer banka ljubavi je tu da bi se punila. I ja sam stvarno otvorena prema tome da ne postoji mjesto gdje ti to ne možeš vidjeti. Mislim da je to, nakon moje djece, moj najveći uspjeh u životu, moje Srculence'', rekla je Iva.

