Božićni mjesec na Voyo platformi: vrijeme čarolije, blagdana u krugu obitelji i nezaboravnih filmskih naslova!
Voyo ovog prosinca donosi idealnu filmsku pratnju za svako raspoloženje
Najčarobniji dio godine kuca na vrata, a Voyo platforma pretvara se u pravu filmsku oazu za sve članove kućanstva. Bilo da je riječ o romantičnim komedijama uz šalicu toplog napitka, trenucima iskrenog smijeha, opuštanju u krugu najbližih, napetoj akciji ili novim dogodovštinama omiljenih animiranih junaka, Voyo ovog prosinca donosi idealnu filmsku pratnju za svako raspoloženje.
U ponedjeljak, 1. prosinca, na platformu Voyo stiže i britanski božićni film 'Ovo je Božić'. Romantična komedija smještena u predbožićni London prati Adama i Emmu - dvije sasvim obične osobe koje se, usred životnog kaosa, iz dana u dan susreću na istoj liniji vlaka, ne sluteći da će taj sasvim obični svakodnevni ritual prerasti u nešto puno veće. U glavnim se ulogama pojavljuju Kaya Scodelario, mnogima najpoznatija kao Effy iz kultne serije 'Nabrijani', te Alfred Enoch, zvijezda hit serije 'Kako se izvući s ubojstvom'. Njihova priča donosi savršen spoj duhovitosti, romanse i topline - idealan izbor za blagdansko raspoloženje.
Gledatelji već sada mogu uroniti u raskoš blagdanskih emocija kroz mnoštvo božićnih naslova dostupnih na platformi. Uz 'Filmski Božić', 'Blagdansku priču šetačice pasa', 'Božić po mjeri', 'Sretne blagdane', neprikosnoveni klasik 'Zapravo ljubav' i mnoge druge naslove, prepuštanje božićnoj atmosferi i užitak u pričama koje donose osjećaje topline, ljubavi, nade i zajedništva su garantirani.
Vrhunski filmski naslovi izvan božićnog okvira
Za gledatelje koji žele predah od sezone raskošnih dekoracija i ponekad prenaglašene euforije koja, čini se, svake godine počinje sve ranije, Voyo nudi vrhunske filmske naslove izvan božićnog okvira. Među njima su adrenalinski spektakl 'Top Gun: Maverick', napeti postapokaliptični triler 'Mjesto tišine', zastrašujući psihološki horor 'Smiješak', dirljivi autobiografski film o Eltonu Johnu 'Rocketman', emotivna ljubavna drama 'Okajanje' i mnogi drugi naslovi među kojima svatko može pronaći film baš po svom ukusu.
Omiljeni animirani junaci za najmlađe
Dok se odrasli opuštaju uz svoje favorite, najmlađi članovi obitelji jedva čekaju zimske praznike, a Voyo je za njih pripremio filmske naslove s omiljenim animiranim junacima u glavnim ulogama! Najbrži jež na svijetu 'Sonic: Super jež' jurca kroz zabavnu, energičnu pustolovinu, hrabri 'Psići u ophodnji' donose vedru, dinamičnu i toplu priču o hrabrim junacima koji zajedničkim snagama rješavaju velike probleme, a tu je i najpoznatiji stanovnik Bikini doline uz kojeg su odrasle generacije - Spužva Bob Skockani! U filmu 'Spužva Bob Skockani: Spužva na suhom' Spužva Bob i Plankton moraju pronaći tajnu formulu rakburgera nakon što ona tajanstveno nestane, čime počinje još jedna avantura prepuna smijeha i neočekivanih obrata.
Preostaje samo udobno se smjestiti, pripremiti omiljene grickalice i prepustiti se filmskoj čaroliji. Voyo je ove godine mislio na sve: romantične duše, ljubitelje uzbuđenja, obiteljske gledatelje i sve one koji blagdane vole provoditi uz dobre filmove. Naoružajte se osmijehom, upalite Voyo i neka blagdani napokon započnu!
