Sudbonosni susret koji bi mogao promijeniti sve! Rajka Vukas upoznala generala Badurinu: 'On ti je prava partija!'

Čavka shvaća da nije više najopasniji stanovnik Vrila, naišao je na sebi ravnog. Toma Domazet uhvatio ga je na djelu, a onda poslao važnu poruku Anti Vukasu. Tijekom razgovora, Toma i Čavka nisu bili svjesni da ih netko promatra.

Katarina i Nikola razgovarali su pred spavanje te joj je pritom otkrio što mu je Jakov pisao o njoj tijekom studija. Dok je Kate pomirena s prošlošću, Rajka Vukas se pokušava izboriti s konzervativnijim društvom te ispraviti greške svoje braće iz prošlosti.

Iako je u Ženevi zaboravila kozmetiku, Rajka se snašla kod babe Ljube, a tamo je uslijedio susret koji bi mogao promijeniti puno toga! Upoznala je generala Badurinu i pozvala ga odmah u šetnju.

Što Rajka želi?

"On ti je prava partija", poručila je baba Ljuba Rajki, no ona je otkrila da ga treba za nešto drugo! Uskoro je Rajka Badurini iskreno otkrila i zašto ga je pozvala u šetnju.

