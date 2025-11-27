FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Sudbonosni susret koji bi mogao promijeniti sve! Rajka Vukas upoznala generala Badurinu: 'On ti je prava partija!'

Sudbonosni susret koji bi mogao promijeniti sve! Rajka Vukas upoznala generala Badurinu: 'On ti je prava partija!'
Foto: Divlje Pčele/rtl

Kod babe Ljube je uslijedio susret koji bi mogao promijeniti puno toga!

27.11.2025.
13:34
Hot.hr
Divlje Pčele/rtl
Čavka shvaća da nije više najopasniji stanovnik Vrila, naišao je na sebi ravnog. Toma Domazet uhvatio ga je na djelu, a onda poslao važnu poruku Anti Vukasu. Tijekom razgovora, Toma i Čavka nisu bili svjesni da ih netko promatra.

Katarina i Nikola razgovarali su pred spavanje te joj je pritom otkrio što mu je Jakov pisao o njoj tijekom studija. Dok je Kate pomirena s prošlošću, Rajka Vukas se pokušava izboriti s konzervativnijim društvom te ispraviti greške svoje braće iz prošlosti.

Foto: Divlje Pčele/rtl
Foto: Divlje Pčele/rtl

Iako je u Ženevi zaboravila kozmetiku, Rajka se snašla kod babe Ljube, a tamo je uslijedio susret koji bi mogao promijeniti puno toga! Upoznala je generala Badurinu i pozvala ga odmah u šetnju.

Što Rajka želi? 

"On ti je prava partija", poručila je baba Ljuba Rajki, no ona je otkrila da ga treba za nešto drugo! Uskoro je Rajka Badurini iskreno otkrila i zašto ga je pozvala u šetnju.

 

Što to Rajka želi od Badurine - ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u!

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od Škore i Bulića koji ne smiju pjevati do Slovenaca koji neće htjeti pjevati

Divlje PčeleJelena Perčin
DIVLJE PČELE /
Sudbonosni susret koji bi mogao promijeniti sve! Rajka Vukas upoznala generala Badurinu: 'On ti je prava partija!'