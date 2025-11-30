Umjesto kupovanja – kreativnost: Lucija Lugomer otkrila ideje za adventski kalendar

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lucija Lugomer pokazala nam je kako jednostavno izraditi originalne božićne ukrase za ovotjednu emisiju MagNet koju možete gledati svake nedjelje na RTL-u te na platformi Voyo.

Umjesto kupovanja – stvaranje

Kraj godine često nas s različitih strana poziva na kupovinu i trošenje. Zato je, poručuje Lucija Lugomer, lijepo usporiti, stati na loptu i okrenuti se vlastitoj kreativnosti. Upravo je ona u MagNetu pokazala kako na zabavan način, zajedno s djecom ili najbližima, izraditi dva originalna adventska kalendara.

Prvi adventski kalendar: Registrator pun iznenađenja

Lucija je najprije predstavila kalendar izrađen u običnom registratoru. Unutra se lijepe kutijice različitih veličina, a u kućnoj izradi – naravno – trebalo bi ih biti 24.

Što staviti u njih?

Za dječake preporučuje primjerice Lego kockice, a za djevojčice preporučuje ukosnice, špangice ili sitne ukrase.

Jedna od kreativnih ideja koju je također predložila bila je da u svaku kutijicu stavite jedan dio slagalice, pa će se nakon 24 dana dobiti kompletna slagalica. Još jedan prijedlog bio je staviti slatkiše.

Drugi adventski kalendar: Kuverte s personaliziranim porukama

Drugi primjer nastao je od običnih kuvertica koje se mogu dodatno personalizirati. Za razliku od gotovih setova, brojevi se ovog puta zapisuju ručno markerom, a unutra se stavljaju slatke poruke ili sitnice.

Lucija je od smeđeg kolaž-papira napravila simpatičnu kuvertu u obliku soba:

iscrtala je i izrezala rogove od crnog papira, dodala oči te zlatne gumbiće kao detalj. Nakon toga pripremila je i personaliziranu poruku koja čini svaku kuvertu posebnijom.

Sve zajedno jednostavno je, zabavno i idealno za zajedničko vrijeme s najmilijima.

Vrijednost zajedničkog stvaranja

Lucija je naglasila kako je poanta svega provesti kvalitetno vrijeme s bližnjima, a ovakve aktivnosti posebno oduševljavaju djecu. Osim što potiču maštu, stvaraju lijepa blagdanska sjećanja.

Emisiju MagNet gledajte svake nedjelje na RTL-u ili na platformi Voyo!