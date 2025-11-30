Marko Kozjak spašava tisuće tona hrane koja je za otpis: 'Od problema sam stvorio posao'

I DOBAR JE ZA PLANET /

Marko Kozjak (38), osnivač tvrtke WeeMee, sebe naziva "zelenim kapitalistom", on je čovjek koji je osmislio "interventni" tim za spašavanje šlepera hrane kad je ona klima na rubu za otpis. Iza njega su priče o šleperima naranči, banana i kivija koje je spasio, to je priča o i smanjenju CO₂ otiska, a u toj priči nerijetko su i zbog ananasa dizali usred noći.

Marko je iz problema vidio rješenje i iskreirao vlastiti posao kojime se bavi godinama, ako želite priču o čovjeku koji je smislio svoj vlastiti posao usred noći, koji je uz biznis dobio ideju da pobijedi samog sebe pa izdržao Iron Man (da to je ono "suludo" sportsko natjecanje slično triatlonu u kojem preplivavaju, pretrčavaju i izbicikliraju nemoguće puno kilometara), koji je pritom upisao i završava svoj drugi fakultet i uz sve to koji ima obitelj (i vremena za njih) - tada uronite u ovu priču.