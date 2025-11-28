Nakon deset godina vraća se emisija 'Skitalica-pitalica': 'Presretan sam što ponovno ulazimo u ovu avanturu zajedno'

Zašto psi mašu repom, zašto deve imaju grbu i kako nastaje tornado samo su neka od više od stotinu pitanja na koja su Kockići već pokušavali dati svoje odgovore. Sada, uz pomoć stručnjaka, djeca ponovno imaju priliku saznati točne odgovore u naučno-zabavnoj dječjoj emisiji 'Skitalica-pitalica', koja se od ponedjeljka, 1. prosinca, vraća na male ekrane.

„Znate onaj osjećaj kad vas nešto zanima toliko jako da jednostavno morate otkriti odgovor? Upravo zato se 'Skitalica-pitalica' vraća na male ekrane nakon čak deset godina i presretan sam što ponovno ulazimo u ovu avanturu zajedno. Sigurno vas zanima koja pitanja i odgovore donosi nova sezona? To neka ostane mala tajna za sve vas koji ćete nas pratiti. Ipak, jedno je sigurno - svako pitanje otvara novu pustolovinu, a ja ću krenuti u potragu za odgovorom, ma gdje god me on odveo“, kaže voditelj Davor Balažin.

Foto: Rtl/rtl Kockica

U dvadeset novih epizoda 'Skitalice-pitalice' pitanja su podijeljena u četiri uzbudljive kategorije: bilje, životinje, meteorologija i grad Zagreb. Nova generacija Kockića otkrit će fascinantne činjenice o prvim kućnim ljubimcima, tajnama kišnih oblaka i jesenskog lišća, povijesnim zanimljivostima o glavnom gradu i još mnogo toga.

Kockić stiže u novom ruhu

Posebnost 'Skitalice-pitalice' je upravo u tome što djeca ne samo da postavljaju pitanja, već iznose i svoje teorije. Hoće li kiša pasti jer su oblaci tužni? Kada su zapravo živjeli dinosauri? Sva ta dječja pitanja, ideje i hipoteze postaju važan, ali naravno i zabavan, dio emisije. „Najviše se veselim čuti genijalna pitanja i odgovore mališana. Ponekad su smiješna, ponekad neobična, a često toliko pametna da se i ja iznenadim koliko djeca mogu razmišljati bolje, brže i hrabrije od odraslih,“ dodaje Balažin.

Kockić, koji voditelju Davoru pravi društvo u studiju, u novu sezonu stiže u novom ruhu, i to onom trodimenzionalnom, što će se sigurno svidjeti znatiželjnim malim gledateljima.

„Vjerujem da će ova sezona probuditi još više znatiželje među mališanima - da pitaju, istražuju, otkrivaju i sami dođu do odgovora koji ih zanimaju. Vidimo se uskoro, u avanturi gdje jedno pitanje može otvoriti cijeli novi svijet!“, zaključuje voditelj Davor.

Ne propustite nove epizode emisije 'Skitalica-pitalica' – od ponedjeljka do petka od 13 sati i ponovno od 17.15 na RTL Kockici! Emisija je dostupna i na platformi Voyo.

