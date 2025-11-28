Nakon prekida zaruka – glamurozni comeback! Martina Bede oduševila izgledom na rođendan!

Bivša kandidatkinja popularne RTL-ove emisije ‘Ljubav je na selu’ ima poseban razlog za slavlje. Martina Bede zakoračila je u tridesete sa stilom, a s pratiteljima je podijelila detalje rođendanske proslave koja odiše dobrom vibrom i glamurom.

Na fotografijama snimljenim u restoranu Martina pozira s blistavom krunom na glavi i velikim srebrnim balonima u obliku broja 30. U elegantnom kariranom kompletu djeluje sretnije nego ikad. Uz kratki, ali efektni opis “Sretan mi 30-ti rođendan”, jasno je dala do znanja da je ovaj dan posvetila sebi i opuštenom druženju s najbližima.

Ovaj jubilarni rođendan za Martinu označava i svojevrsni novi početak. Nakon što je početkom 2025. godine potvrdila prekid zaruka s Ivanom i otkazala planirano vjenčanje u Ivanić-Gradu, vratila se u rodni Karlovac. Iako je svadba propala, čini se da su joj povratak obitelji i posao u kafiću itekako godili. Njezina transformacija u plavušu, koju su obožavatelji ranije hvalili komentarima da je “procvjetala”, na novim fotografijama posebno dolazi do izražaja. Dojam je da su teški trenuci iza nje i da sada zrači novostečenim samopouzdanjem.

Ispod objave odmah su se počele nizati čestitke i komplimenti. “Sretan rođendan, ljepoto, i sve najbolje u životu od srca ti želim”, samo je jedan od komentara oduševljenih pratitelja, dok su se drugi raspitivali i o lokaciji restorana. Martina je na lijepe poruke uzvraćala toplim zahvalama, dajući do znanja koliko joj znači podrška njezine online zajednice.

Unatoč životnim preokretima u protekloj godini, Martina je u treće desetljeće zakoračila s osmijehom na licu, pokazavši da je spremna prigrliti sve nove izazove koje joj budućnost donosi.

