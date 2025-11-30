Stigla crna vijest, Šprajc zabrinut: 'Treba li svijet sada već strepiti?'

DRUGI MANDAT /

Od vijesti iz svijeta bilježimo jednu koja će oduševiti sve naše mladiće i stariće koji su proteklih mjeseci hrvatskom paradirali u crnom. Ili možda neće. Jer, vijest je dosta crna, ali zapravo i nije, a crna je. Adolf Hitler Unona pobijedio je prvi put na izborima prije 4 godine ali jučer je i drugi put premoćno izabran. Treba li svijet sada već strepiti? Hitler je birače u Namibiji osvojio brigom za radna mjesta i socijalna prava tako da čovjeku prosto dođe da uzvikne 'Hail Hitler!', ali u ovom slučaju zakon ne definira dvostruku konotaciju pa onda ništa.