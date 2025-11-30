Medulin u šoku: Sin ubio majku, pa pronađen mrtav u zaljevu

PAKAO U ISTRI /

Prvo je policija u obiteljskoj kući sinoć pronašla ubijenu 79-godišnjakinju i krenula u potragu za njezinim sinom. Jutros je pak pronađeno tijelo mrtvog muškarca u Medulinskom zaljevu. neslužbeno se doznaje da je to sin ubijene, te da je 57-godišnjak presudio sam sebi! Policija je potvrdila pronalazak tijela, slijedi obdukcija koja će potvrditi uzrok smrti. Susjedi ovakvu tragediju, kažu, nisu mogli predvidjeti. Više pogledajte u prilogu.