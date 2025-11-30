Boris Jovičić imao javljanje, a onda se u prijenosu UŽIVO dogodilo nešto monstruozno
Rok Kručič monstruozno je nokautirao Nikolu Đurđeva na FNC 25 eventu u drugoj rundi. Početak druge runde izgledao je kao repriza prve sve dok Slovenac brzim kombinacijama nije uzdrmao Đurđeva.
Spektakularni FNC 25 u reprizi možete gledati na platformi VOYO.
Ipak, srpski je borac ostao pribran i zadržao se na nogama. Ponovno je pokušao rušiti Krušiča, no zbog niskog težišta Slovenac je i taj pokušaj uspješno obranio. Uslijedio je potom kobni lijevi overhand Slovenca kao reakcija na Đurđevljev lijevi low kick. Nokaut je bio zaista brutalan, pa se s pravom nameće pitanje hoćemo li uskoro gledati trilogiju, budući da je omjer sada izjednačen.
"Točno u ovom trenutku je završila borba", kazao je Boris Jovičić u prijenosu UŽIVO u sportskim minutama RTL-a Danas. Filip Pejić, njegov sukomentator, dodao:
"Oprostite, strašan nokaut je bio".