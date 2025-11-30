Što se dogodilo 'redizajniranom' Bojkoviću? Njegov trener otkrio bolnu istinu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Marko Bojković , najveći MMA talent u regiji, izgubio je i svoju drugu uzastopnu borbu u FNC-u . Bolji od njega u subotu navečer, na FNC 25 eventu u Varaždinu, bio je Belgijacnakon tri runde po pet minuta. Desmae je slavio sa 124-123 u udarcima.

Promjena nije naišla na plodno tlo

"Redizajnirani" Bojković je bio neprepoznatljiv, ukočen, slabo je redio serijski, bacao udarce. Bio je previše oprezan. Kad kažemo "redizajnirani", mislimo na to da je Bojković uoči meča, nakon poraza od Miloša Janičića, prošao kroz ozbiljan proces samorefleksije i našem Borisu Jovičiću u serijalu 3X5 poručio da je mentalno čvršći nego ikad. Bojković je kazao i kako se promijenio, kako je izbacio neke stvari iz svog života poput čestih medijskih istupa.

Sudačku odluku uopće neću komentirati jer i da je otišla na našu stranu, apsolutno bi bilo isto, a to je da nivoi postoje s razlogom, kao što sam uvijek govorio. Mi smo na ovom nivou pali. Ivan Đorđević Icko.

"Dosta sam gluposti radio, dosta sam olako sve shvatio. Lagano sam trenirao i to bi samo išlo sve gore i gore. Sve loše stvari i svi demoni, sve me te noći dočekalo. Sve što sam do tada radio na neku foru, sve što sam izbjegavao i bio u zoni komfora, sve me stiglo u tih rundu i pol", kazao je Marko Bojković.

'Mi smo na ovom nivou pali'

No, zašto Marko Bojković nije odradio hrabriju borbu i što se dogodilo u meču protiv Desmaea?

Za sada se još uvijek čekaju konkretnije informacije i dublje analize nastupa Marka i njegovog tima, kao i odgovore na ova pitanja. U ovom trenutku jedini se javno oglasio Markov trener Ivan Đorđević Icko, koji je na Instagramu objavio kratko priopćenje.

"Zahvalni smo svima na podršci, ima tih noći kada sve ne ide. Kavez uvijek priopći istinu, a istina je da nije valjalo, da su protivnici bili bolji i da se dalje mora nastaviti, ma koliko teško to bilo! Zahvalni ćemo biti i na kritikama, jer mi ćemo prvi kritizirati sami sebe. Sudačku odluku uopće neću komentirati jer i da je otišla na našu stranu, apsolutno bi bilo isto, a to je da nivoi postoje s razlogom, kao što sam uvijek govorio. Mi smo na ovom nivou pali.", napisao je "Icko" putem Instagrama.

