Prvak kakvog nikad niste vidjeli: 'To što Tomašević radi Thompsonu je debilana'

Ivan Vitasović, prvak FNC-ove kraljevske teške divizije, u velikom razgovoru za Net.hr otvoreno progovara o svemu što zanima MMA publiku kad je u pitanju FNC 25 event, koji je jučer održan u Varaždinu, a koji se prenosio na platformi VOYO. Analizirao je pobjedu Kite nad Baturom u glavnom meču večeri, u kojem je div iz Poljske u prvoj rundi Zadraninu izvukao polugu. Komentira čudesni come back Kamila Kraske protiv Terora iz Brazila, Igora Cavalcantija, koji je dominirao čitav meč i dobrano iznabijao Krasku, ali i izgubio u trećoj rundi. Dotaknuo se i Antuna Račića, kao i brutalnog nokauta Roka Krušiča, po Ivanu Vitasoviću nokauta večeri.

'Na FNC 25 je bilo super mečeva'

Iznio je Ivan Vitasović vlastito viđenje situacije u kojoj se nalazi Marka Bojković, čiji je sportski put u posljednje vrijeme pod posebnim povećalom. Bojković je protiv opasnog Belgijca Donovana Desmaea izgubio podijeljenom sudačkom odlukom.

U prvom dijelu razgovora Vitasović ulazi duboko u aktualne teme FNC 25 teme, a pravi zaokret stiže u nastavku intervjua, u kojem otvoramo pitanja i o temama za koje niste znali da ih Vitasović prati.

Ovo je prvi dio ekskluzivnog razgovora s aktualnim prvakom teške kategorije – Ivanom Vitasovićem.

Kako ste doživjeli FNC 25 u Varaždinu i je li ovo po vama jedna od najjačih borilačkih večeri koje je FNC dosad priredio?

"Ovako. Pogledao sam event djelomično jer je sam bio na jednoj humanitarnoj akciji, pa sam malo, kad sam imao više vremena, upalio VOYO i pogledao event. Ono što sam vidio, bilo je super mečeva, neki su završili iznenađujuće, ali ono, svjetla budućnost je tu i to nema sumnje. Neki borci su me oduševili, neki malo manje, ali što je, tu je. Konačni dojam je pozitivan, u svakom slučaju", kaže u uvodu razgovora Ivan Vitasović.

Nemam problem s Thompsonom, nije da mi je na play listi i da ga slušam svakodnevno, ali ako ga netko pusti, nemam problema. Mislim da je to što Tomašević radi Thompsonu debilana i da je to stvar neke ideološke naravi i ono, baš kad nešto se nekom zabranjuje, ja bi mu se inatio jer sam takav, dišpetan. OK, povezuje se Thompsona s nekim stvarima, ali s druge strane imamo većih problema u državi od Thompsona. Ivan Vitasović za Net.hr.

Koji su vas borci oduševili?

"Prvenstveno tu mislim na Kamila Krasku. Izveo je podvig, zaslužena borba večeri. Taj njegov meč za titulu u velteru protiv Igora Cavalcantija me oduševio. Pogledao sam ga na preskoke, ali ono što sam vidio, sjajan povratak".

'Iznenadio me poraz Batura'

Jeste li ikad vidjeli da netko u meču dobije tri puta udarac u genitalije, a nakon, uz sve bolove i gubitak energije zbog navedenog, po prvi put u karijeri ostvari klasični nokaut? Govorimo tu o Antunu Račiću.

"I taj sam meč pogledao na preskokce, sankcionirali su suci ilegalne udarce i to je u redu. Drago mi je zbog Račića, jer tih tri udarca u prepone, treba to sankcionirati. Pravda je pobijedila, pravda i sport."

Je li vas iznenadila pobjeda Kite nad Baturom polugom u prvoj rundi?

"Iznenadilo me, da. Batur je u početku ispucao ono što je imao i gotovo nakon minute ostao bez kondicije. To ne iznenadilo, odradio je puni kamp, ali vidjelo se da je nakon udarca laktom s kojim ga je Kita otvorio, još iz donje pozicije, vidjelo se da mu nije bilo baš bilo ugodno, ali najviše me iznenadilo što je kondicijski pao već nakon minutu i pol meča. Disao je teško, ma baš me to iznenadilo. Mislio sam da je favorit u meču, ali jednostavno se dogodilo suprotno".

Mislilo se da će Marko Bojković odraditi puno bolje meč nakon poraza od Miloša Janičića na FNC 24 u Beogradu, "redizajnirani Bojković koji se, kao što je to sam rekao Borisu Jovičiću u podcastu 3X5, oslobodio svojih demona, odmaknuo od konstatnih intervjua i uvidio svoje greške i u meču protiv Janičića, ali i van kaveza.

'Bojkovićev tim pogriješio je odabirom suparnika za iskupljenje'

"Nije me razočarao Bojković, nego su uzeli vrlo teškog suparnika za neki come back i povratak pobjedama, za iskupljenje. Tako težak meč mu nije trebao, izabrali su težak meč i ne znam tko je tog borca podcijenio, to mi je fascinantno. Svi su Desmaea podcijenili, ne znam jesu li oni gledali njegove mečeve. Pa, čovjek je mašina. Imao je vrlo teške mečeve, protiv jakih suparnika, u kojima je stasao, kalio se, pobjeđivao i tugovao. Jedino što me Bojković razočarao, ako se to može tako nazvati, je njegova inertnost u napadima. Nije u napadima Marko Bojković imao odlučnosti. Sve je to bilo puno fintiranja, nikako da se odluči napasti, napraviti neku seriju udaraca i da nije napravio neki low kick. Ne znam je li posrijedi bila neka ozljeda ili nešto, ali nije bacio ni jedan low kick. Desmae je držao prednju nogu i bila je stvorena da mu ju Bojković uništi i da je to malo više radio, da se više borio uz kavez, u parteru i lagano umrtviti borbu. Ovako, nije mu išlo i izgubio je. Desmae je pobijedio i bio je bolji, a na timu Marka Bojkovića je da uvidi koje su greške napravili i da to isprave. Najveća pogreška za tim Marka Bojkovića je što su izabrali jakog suparnika za come back. Trebali su lakšeg. Trebaju naći neku sredinu i svemu. Od superagresivnog borca došao na razinu gdje je sad kao neki budist došao na vaganje. Od onog Bojkovića nabrijanog i punog energije, spremnog na sve, sad je premiran u svemu. Marka Bojkovića je krasila agresivnost. Ok, malo smanji neke svoje duhove, ali nemoj potpuno ugasiti se."

Nije to obaj stari Marko Bojković...

"Nije. Njega je krasilo u kavezu kad te jednom nađe, da eksplodira i razvali suparnika. Ništa od toga nismo vidjeli, nego samo fintiranje i samo to. To je bio problem, nije krenuo, bio je pod kočnicom. Da sam na njegovom mjestu, uzeo bi jedan - dva lakša meča, da mu se vrati samopouzdanje i onda krenuti u napad na štogod".

'Krušičev nokaut je bio nokaut večeri'

Napisao je Ivan Đorđević Icko, Bojkovićev glavni trener, na Instagramu kako "nivoi postoje s razlogom, kao što sam uvijek govorio. Mi smo na ovom nivou pali".

"Ma, nisu se oni prije borili na tom nivou, s takvim borcima kao što su Janičić i Desmae. Da se razumijemo, Bojković je imao dobre borce za suparnike, ali ne tako dobre. Treba trenirati, napredovati i to je to. Fokus neka bude na cijeli trening, a manje na društvene mreže. Zabrinjavajuća je neudlučnost u napadu Marka Bojkovića u meču protiv Desmaea. Jednom kad se oslobodi, vratit će se svojim starim navikama. Bit će to dobro, mlad je, ima 22. godine, nije njemu sad sve potonulo. Pred njim je još masu mečeva, ali malo po malo prema povratku."

Nokaut Krušiča?

"Uf, nokaut večeri. Taman ga je desnom našao na njegov kick. Zaslužen nokaut večeri. Nema što. Odradio je super posao, dobio i to je za Krušiča najvažnije. Mislio sam da će borba biti kompetetivnija, ali Krušič je došao motiviran, pobijedio i svaka mu čast na tome.

Što očekujete na FNC 26 u Podgorici 20. prosinca?

"Očekujem kaos. Treba još pričekati da izađu svi mečevi, ali za sad mi se čini više nego dobro. Možda i dođem u Podgoricu, ali moram se dogovoriti sam sa sobom i klubom, da vidimo što i kako, ali očekujem da bude sve bolje i bolje."

'Odem na nogometnu utakmicu seoske lige'

Idemo sad na drugi dio intervjua, nešto sasvim drugačije. Jeste li spremni?

"Jesam, pucajte".

Tko je, u biti, Ivan Vitasović?

"Jedan sasvim normalni, najobičniji tim iz Fažane koji voli sport i bavi se sportom i pokušava ostati u sjeni".

Pratite li nogomet i za koji nogometni klub navijate?

"Nogomet ne pratim, pogledam hrvatsku nogometnu reprezentaciju, naravno da da i volim pogledati utakmice Fažane jer je to cirkus, show, seoska liga je sve. Dođem s prijateljima i nasmijem se na komentare. To mi je najveća fora. Seoske lige su zakon. Nisam navijač, ali simaptiziram Istru jer sam iz Istre, naravno, drago mi je kad naši dobiju. Support your local team, taj sam. Volim pogledati nogomet kao takav, igrao sam ga nekad, bio stoper, a što drugo (smijeh), ali ne pratim ga jer nemam vremena. Trening i ostale neke stvari su mi više u fokusu. Volim repku pogledati, ali konstantno gledam borilačke sportove, to se podrazumijeva."

'Nisam romantičar, nego realan'

Jeste li romantičan tip?

"Ne mogu reći da sam romantičan, više realan. Evo, sad mi se djevojka smije sa strane kad ovo čuje, jer zna da nisam romantičar. Moje poimanje romantike je totalno nešto drugo. Mislim da ne, nisam, sorry. Nisam klasičan romatičar sad da ću ti pokloniti cvijeće ili nešto drugo. Bit ću dobar prema tebi, napravit ću ti sve da se osjećaš ugodno, ali nisam preserator da ću ti dati cvijeće, ružu, a onda ću s druge strane vani raditi s***a. Bit ću normalan treba tebi, ali ne očekuj previše u obliku cvijeća i tih 'finesa' da ću ti uglađivati, podilaziti, ali samnom ćeš imati sve. Normalno ponašanje, ne raditi s***a, ne izlaženjem van, pažnjom, to je za mene ugađanje i romantika. Romantika su za mene najobičnije stvari koje ljudi zapostavljaju, a s druge strane se iskupljuju sa svim i svačim. Ja posvećujem pažnju tim površnim stvarima što ljudi ne rade, ajmo tako reći."

Ne voliš dvoličnost?

"Ne, od mene možeš očekivati puno stvari, ali normalne. I to je to. Očekuj da ću tu biti uvijek za tebe, ali ne očekuj da ću te dvoriti, jer ne dvorim nikog, pa niti tebe neću".

Koju muziku slušate?

"Svašta stvarno, ovisi o raspoloženju. Kakvog me nađeš, ne znam. Zadnje vrijeme sam imao neku fazu pa sam slušao hard core, post punk, pa funk, na hip hop, soul, ono, kako me hiće. Cro trash, sve i svašta. Kako sam raspoložen, takvu muziku slušam."

'Cajke ne slušam'

Cajke?

"Ne, nisam nikad dobio neki feedback od te muzike, da me nešto dirne ili moram biti baš uneređen, iskrivljen od alkohola, da bi se mogao opustiti, ali jednostavno ne slušam cajke jer mi ne pruža nikakvo zadovoljstvo."

Pijete alkohol?

"Rijetko, u rijetkim situacijama, jer sam posvećen treninzima i sportu, imam drugačiji režim nego prije kad sam bio mlad. Ponekad, rijetko, popijem pivu, čašu vina ili pelin, ali se ne devastiram. Promijenili su mi se prioriteti u životu. Ne izlazim previše, ako izađem to je rijetko i kratko. Piva, čašu vina, pelin, ne sve odjednom, naravno i to je to."

'Nema problem s Thompsonom niti sa ZDS, ako govorimo u kontekstu Domovinskog rata'

Thompson?

"Nemam problema s njim, nije da mi je na play listi i da ga slušam svakodnevno, ali ako ga netko pusti, nemam problema."

Pratite li politiku?

"Volim pratiti geopolitiku, jer volim znati što se događa, ali sve onako uzimam s rezervom, sve što pročitam uzmem s rezervom. Volim popratiti.

Kako onda komentirate to da je Thompson problem za dio javnosti i da Tomašević, gradonačelnik Zagreba, ne želi dati Thompsonu više od jednog datuma za Arenu?

"Mislim da je to debilana i da je to stvar neke ideološke naravi i ono, baš kad nešto netko zabranjuje, ja bi mu se inatio jer sam takav, dišpetan. Iskreno, OK, povezuje se Thompsona s nekim stvarima, ali s druge strane imamo većih problema u državi od Thompsona, ali ako ćemo suditi bilo koji režim, onda moramo i suditi sve diktatorske režime. Onda bi se ljudi trebali odnositi prema svemu isto, što se tiče tih zabrana. Sami su si u Zagrebu birali takvu vlast, pa neka trpe."

Kako gledate na, za dio javnosti sporni i po zakonu zabranjeni uzvik, osim ako se ne izvikuje u sklopu pjesme Bojna Čavoglave - Za dom spremni?

"Nemam problem s uzvikom Za dom spremni. Uvijek treba gledati u kontekstu vremena, treba gledati kontekst samog čina, u ovom slučaju ZDS, a ja tako gledam. Ako gledamo kontekst vremena Domovinskog rata, nemam problem sa ZDS. Taj pozdrav, uzvik, kako god, je u kontekstu Domovnskog rata za mene dobrodošao, ali isto govorim i za crvenu zvijezdu. Ako ljudi gledaju s razine Domovinskog rata, onda je to nešto vrlo problematično. Petokraka nam je u Domovinskom ratu nanijela puno zla, ali ako gledaju na petokraku iz vremena Antifašističke borbe, onda je to nešto pozitivno, samo što ljudi to uzimaju i tumače kako im odgovara. To je najveći problem. Za mene je Domovinski rat svetinja i zato i ZDS treba gledati u kontekstu vremena. Ljudi idealiziraju i dolazi do problema, a uopće se ne želi razmisliti i dopustiti nekim stvarim da im prodre do mozga, nego se drže čiste ideologije i nastaju problemi".

Jeste li vjernik i idete li u crkvu?

"Ne, nisam praktični vjernik, ali volim tu našu kršćansku tradiciju i volio bih da tako i ostane. Ne idem u crkvu i zato bi smiješno bilo reći da sam vjernik, ali volim našu kršćansku tradiciju."

