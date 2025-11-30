FREEMAIL
NAKON TURSKE /

Zrakoplov popravljen, put se nastavlja: Papa Lav XIV stigao u Libanon

Nakon trodnevnog posjeta Turskoj, papa Lav XIV. otputovao je u Libanon. Prije polaska, pomolio se u armenskoj crkvi u Istanbulu zajedno s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem. A u to vrijeme stigla je i potvrda da je njegov Airbus popravljen i spreman za nastavak putovanja. Naime, zbog hitne softverske nadogradnje tehničar je stigao iz Rima. 

Inače, putovanje pape Lava u Libanon smatra se znakom nade za mir i stabilnost u zemlji koju su razorili rat i krize, a dobrodošlicu mu je pružio cijeli politički vrh. Više pogledajte u prilogu.

30.11.2025.
17:29
Andrea Vlašić
