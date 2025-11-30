Zrakoplov popravljen, put se nastavlja: Papa Lav XIV stigao u Libanon

NAKON TURSKE /

Nakon trodnevnog posjeta Turskoj, papa Lav XIV. otputovao je u Libanon. Prije polaska, pomolio se u armenskoj crkvi u Istanbulu zajedno s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem. A u to vrijeme stigla je i potvrda da je njegov Airbus popravljen i spreman za nastavak putovanja. Naime, zbog hitne softverske nadogradnje tehničar je stigao iz Rima.

Inače, putovanje pape Lava u Libanon smatra se znakom nade za mir i stabilnost u zemlji koju su razorili rat i krize, a dobrodošlicu mu je pružio cijeli politički vrh. Više pogledajte u prilogu.