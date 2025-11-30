Susjed o stravičnom ubojstvu majke u Medulinu: 'Sin godinama ne radi, bila je valjda u krevetu...'

Dogodila se tragedija u Medulinu. Prvo je policija u obiteljskoj kući sinoć pronašla ubijenu 79-godišnjakinju i krenula u potragu za njezinim sinom. Jutros je pak pronađeno tijelo mrtvog muškarca u Medulinskom zaljevu.

Neslužbeno se doznaje da je to sin ubijene, te da je 57-godišnjak presudio sam sebi! Policija je potvrdila pronalazak tijela, slijedi obdukcija koja će potvrditi uzrok smrti.

Susjedi ovakvu tragediju, kažu, nisu mogli predvidjeti.

Nitko nije očekivao

"Nikakve galame, nikakve galame, nikad nikakvi ispadi. On je znao šetati po Medulinu, nekad je čak radio kao soboslikar. Sad već godinama ne radi ništa. Majka je bila valjda u krevetu, godinama je nisam vidio, otkad im je otac umro", ispričao je njihov susjed Simeone Vukotić.

"Medulin je izuzetno sigurna destinacija, ovo je izoliran slučaj koji ne može utjecati na sigurnost same naše općine, ali i destinacije", poručio je Ivan Kirac, načelnik općine Medulin.