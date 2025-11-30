FREEMAIL
'VODA JE SAVRŠENA' /

Hrabri kupači iz cijele Hrvatske uživali u ledenoj Korani: 'Kad je ekipa, nema hladnoće'

U Karlovcu danas 8 stupnjeva, u Korani 6. No, niske temperature nisu zaustavile hrabre kupače koji su došli iz cijele Hrvatske na ledeno kupanje. Došli su iz Zadra, Duge rese, pa čak i Mostara.

Voda je, kažu, savršena, a ovako hladna jača imunološki sustav, poboljšava cirkulaciju, a ono što su nam svi posebno naglasili, poboljšava raspoloženje. Zato kad su izašli nakon 6 minuta, počelo je pravo veselje uz dobru hranu, piće i glazbu. Više pogledajte u prilogu.

30.11.2025.
17:52
RTL Danas
KupanjeKoranaKarlovacHladnoća
