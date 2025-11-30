Šime Erlić osudio današnji incident na prosvjednom maršu: 'Nije bilo dobro..'

POZVAO POLITIČARE /

Točno u podne diljem Hrvatske počeli su prosvjedni marševi pod zajedničkim nazivom Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru i Rijeci uz incidente. Na ulazu na zadarski poluotok okupila se skupina maskiranih mladića odjevenih u crno.

Ondje ih je dočekala interventna policija. Nakratko je došlo do naguravanja, no situacija se brzo smirila. Pored toga je trajao kontraprosvjed maršu u organizaciji Udruga žena iz Domovinskog rata.

A drugi protuprosvjednici okupili su se sa zastavama HOS-a i šalovima s natpisom za dom spremni i uz pjesmu. Kasnije je povorka krenula preko mosta s Poluotoka. Policija ih je zaustavila, a onda je maskirani dvojac na čamcu dojurio s mora i počeo bacati crvenu boju na okupljene.

U Rijeci je pak skupina od 30-ak maskiranih muškaraca bacila nekoliko petardi uoči početka antifašističkog marša uz dizanje desnice u zrak. Organizatori kažu da je jedna djevojčica lakše ozlijeđena. Inače, na riječkom maršu okupilo se više od tisuću građana, a povorka se kretala od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti. Na sudionike marša bačena je i baklja.

Iz primorsko- goranske policije za sada su bez komentara, a u zadarskoj su nas uputili na MUP. Reakciju smo tražili i od vlade, a razgovarali smo i sa zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem. Više pogledajte u prilogu