Guba se vratila u Europu: Što znamo o novim slučajevima i koliko smo zapravo sigurni?

Iako mnogi smatraju da je guba bolest koja se veže uz davnu prošlost, u nekim se dijelovima svijeta i dalje pojavljuje poprilično često. Unatoč tome što je uklonjena kao javnozdravstveni problem na globalnoj razini, slučajevi gube se i dalje pojavljuju, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Područja visoke endemske pojavnosti su neki dijelovi Brazila, Indonezije, Filipina, DR Konga, Indije, Madagaskara, Mozambika, Nepala i Tanzanije. U svim se endemskim državama ulažu veliki napori da bi se bolest eliminirala, a Svjetska zdravstvena organizacija svim oboljelima osigurava besplatne lijekove.

Što je guba?

Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, guba ili lepra je bolest uzrokuje acidorezistentni, štapićasti bacil Mycobacterium leprae. Naziva se još i Hansenova bolest, a prepoznata je još u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Kine. Prvi pisani zapis o gubi potječe još iz 600. godine prije Krista.

Bakterija M. leprae se vrlo sporo razmnožava u ljudskom tijelu, a vrijeme inkubacije traje oko pet godina, iako ima podataka gdje je trajala čak do 20 godina. Bolest uglavnom zahvaća kožu periferne živce, sluznicu gornjeg respiratornog trakta kao i oči.

Nije visoko zarazna, a prenosi se kapljičnim putem u bliskom kontaktu s neliječenom osobom. Dijagnoza se postavlja klinički zbog simptoma poput kožnih osipa koji duže ne nestaju, gubitak osjeta te izbočenja koja nastaju zbog mišićne slabosti.

Guba se liječi kombinacijom lijekova u trajanju od šest do 12 mjeseci, a terapija je visoko učinkovita. Ako se ne liječi, guba može uzrokovati oštećenje kože i živaca što dovodi do mišićne slabosti i atrofije, ali i trajne invalidnosti.

Novi slučaj gube u Europi

Kako je Net.hr jučer izvijestio, u rumunjskom gradu Cluj-Napoca potvrđena su dva slučaja gube, a još dvije osobe su izolirane i čekaju rezultate testova. Bolest je dijagnosticirana kod dvije žene iz Indonezije, koje su radile kao maserke u jednom luksuznom salonu.

Prema Ministarstvu zdravstva, jedna od sestara je u rujnu otišla kući, posjetiti obitelj. Gotovo mjesec dana je provela sa svojom majkom, kod koje je krajem listopada zabilježena guba.

Vlasti su poručile da ovi slučajevi ne predstavljaju prijetnju za populaciju, kazavši da je rizik od prijenosa jako mali.

Slučajevi gube u svijetu tijekom 2024. godine

Od sredine 20. stoljeća guba je eliminirana kao javnozdravstveni problem, a danas se u Europi bilježe tek rijetki, uglavnom uvezeni slučajevi.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tijekom 2024. godine u svijetu je zabilježeno 172 717 novih slučajeva, a kod njih 9157 je bolest zabilježena kasno i već je izazvala tjelesna oštećenja.

U Europi su zabilježeni slučajevi u devet zemalja; čak 19 u Francuskoj, 17 u Portugalu, 12 u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Španjolskoj i Švedskoj po osam slučajeva, tri u Ukrajini i po jedan slučaj u Danskoj i Irskoj.

Većina je slučajeva otkrivena i liječena na vrijeme, ali bilo je slučajeva gdje je bolest uznapredovala i uzročila tjelesna oštećenja. Ujedinjeno Kraljevstvo je zabilježilo dva takva slučaja, Španjolska čak osam, Portugal pet i Danska jedan.

U Hrvatskoj je zadnji registrirani slučaj kuge bio 1993. godine i također se radilo o uvezenom slučaju.

