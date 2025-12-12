FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON VIŠE OD 40 GODINA /

Novo izbijanje gube u Europi: Jeziva bolest stigla preko dvije maserke iz Indonezije

Novo izbijanje gube u Europi: Jeziva bolest stigla preko dvije maserke iz Indonezije
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Sestre su započele svoje liječenje i bit će primljene u Kliniku za zarazne bolesti

12.12.2025.
21:49
danas.hr
Shutterstock/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U rumunjskom gradu Cluj-Napoca izdano je upozorenje nakon što su potvrđena dva slučaja gube, bolesti koja ondje nije zabilježena više od 40 godina. Bolest je dijagnosticirana kod dvije žene iz Indonezije, koje su radile kao maserke u jednom luksuznom salonu.

Vlasti su poručile da ovi slučajevi ne predstavljaju prijetnju za populaciju te da su već poduzete prve mjere izolacije, piše Stirile ProTV.

Prva djevojka, čija je zaraza potvrđena u četvrtak, ima 21 godinu, a u Rumunjsku je došla početkom godine sa starijom sestrom (25). U veljači su se zaposlile u SPA salonu u Cluju, gdje su nudile usluge masaže.

Bolest stigla iz Indonezije

Prema Ministarstvu zdravstva, jedna od sestara je u rujnu otišla kući, posjetiti obitelj. Gotovo mjesec dana je provela sa svojom majkom, kod koje je krajem listopada zabilježena guba. 

"Ova se bakterija ne može tako lako prenijeti masažom. Za gubu ne postoji specifičan biomarker. Dijagnoza se može postaviti tek nakon što se pojave lezije", rekao je ministar zdravstva, Alexandru Rogobete.

Nekoliko tjedana nakon posjete Indoneziji, dvije sestre su primijetile da im se na koži pojavilo nekoliko mrlja i lezija te su zajedno otišle u bolnicu okruga Cluj.

Vlasti pozivaju na smirenost

Sestre su započele svoje liječenje i bit će primljene u Kliniku za zarazne bolesti. U međuvremenu, druge dvije zaposlenice salona, također iz Azije, su izolirane i čekaju rezultate testova.

Salon u kojem su radile je dezinficiran i zatvoren do daljnjega, a u međuvremenu, vlasti pozivaju na smirenost jer ne postoji opasnost za građane.

Rizik od prijenosa je vrlo mali, kažu liječnici, i događa se izravnim i dugotrajnim kontaktom, obično između članova iste obitelji, koji žive, rade ili spavaju zajedno, tjednima, mjesecima pa čak i godinama.

"Općenito, ova bolest zahtijeva vrlo blizak, produljen kontakt sa zaraženom osobom. Bolest se uglavnom prenosi kašljem ili kihanjem", rekla je epidemiologinja Amalia Luca.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevenkinu priču o podmukloj bolesti trebali bi čuti svi: 'Počelo je s bolovima u trbuhu...'

RumunjskaGubaBolest
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAKON VIŠE OD 40 GODINA /
Novo izbijanje gube u Europi: Jeziva bolest stigla preko dvije maserke iz Indonezije