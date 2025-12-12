Novo izbijanje gube u Europi: Jeziva bolest stigla preko dvije maserke iz Indonezije

U rumunjskom gradu Cluj-Napoca izdano je upozorenje nakon što su potvrđena dva slučaja gube, bolesti koja ondje nije zabilježena više od 40 godina. Bolest je dijagnosticirana kod dvije žene iz Indonezije, koje su radile kao maserke u jednom luksuznom salonu.

Vlasti su poručile da ovi slučajevi ne predstavljaju prijetnju za populaciju te da su već poduzete prve mjere izolacije, piše Stirile ProTV.

Prva djevojka, čija je zaraza potvrđena u četvrtak, ima 21 godinu, a u Rumunjsku je došla početkom godine sa starijom sestrom (25). U veljači su se zaposlile u SPA salonu u Cluju, gdje su nudile usluge masaže.

Bolest stigla iz Indonezije

Prema Ministarstvu zdravstva, jedna od sestara je u rujnu otišla kući, posjetiti obitelj. Gotovo mjesec dana je provela sa svojom majkom, kod koje je krajem listopada zabilježena guba.

"Ova se bakterija ne može tako lako prenijeti masažom. Za gubu ne postoji specifičan biomarker. Dijagnoza se može postaviti tek nakon što se pojave lezije", rekao je ministar zdravstva, Alexandru Rogobete.

Nekoliko tjedana nakon posjete Indoneziji, dvije sestre su primijetile da im se na koži pojavilo nekoliko mrlja i lezija te su zajedno otišle u bolnicu okruga Cluj.

Vlasti pozivaju na smirenost

Sestre su započele svoje liječenje i bit će primljene u Kliniku za zarazne bolesti. U međuvremenu, druge dvije zaposlenice salona, također iz Azije, su izolirane i čekaju rezultate testova.

Salon u kojem su radile je dezinficiran i zatvoren do daljnjega, a u međuvremenu, vlasti pozivaju na smirenost jer ne postoji opasnost za građane.

Rizik od prijenosa je vrlo mali, kažu liječnici, i događa se izravnim i dugotrajnim kontaktom, obično između članova iste obitelji, koji žive, rade ili spavaju zajedno, tjednima, mjesecima pa čak i godinama.

"Općenito, ova bolest zahtijeva vrlo blizak, produljen kontakt sa zaraženom osobom. Bolest se uglavnom prenosi kašljem ili kihanjem", rekla je epidemiologinja Amalia Luca.

