MUČNINA, POVRAĆANJE... /

Virus hara europskom zemljom: Evo koliko je slučajeva u Hrvatskoj i trebamo li se zabrinuti

Virus hara europskom zemljom: Evo koliko je slučajeva u Hrvatskoj i trebamo li se zabrinuti
Foto: Rtl Danas/screenshot

Češkom hara epidemija hepatitisa A! Tisuće je zaraženih i deseci umrlih

8.12.2025.
20:22
Kristina Čirjak
Rtl Danas/screenshot
S hepatitisom A u Češkoj se ove godine zarazilo čak 2880 osoba, 31 je preminula. Slučajevi su prijavljeni u svim dobnim skupinama, od djece do umirovljenika.

"Prenosi se prvenstveno prljavim rukama, moguće je putem zaražene hrane i vode, moguće je u rjeđim slučajevima spolnim putem", objašnjava epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Iva Pem Novosel. 

Iako je u studenom zabilježeno 500 novih slučajeva, što je pad u odnosu na prethodni mjesec, epidemiološka situacija je i te kako zabrinjavajuća. Nedostaje im i cjepiva. 

"Gotovo 10.000 doza stići će u Češku sljedeći tjedan", najavljuje savjetnik u češkom Ministarstvu zdravstva Matyaš Fošum. 

Najveće žarište je Prag, gdje je zabilježeno više od 40 posto svih slučajeva.

"Otprilike petina oboljelih su osobe s rizičnim ponašanjem poput ovisnika o drogama i alkoholu te beskućnici", ističe turistička vodičica u Pragu Jana Krasna. 

Zabrinutost zbog blagdana i sajmova

Posebna zabrinutost je zbog nadolazećih blagdana i velikog broja posjetitelja na sajmovima.

"Također je važno u pripremati i konzumirati hranu koja je termički obrađena, oprati ruke, sve površine gdje se hrana priprema kao i pribor kojim se priprema, što je važno naglasiti u vrijeme ovih sajmova", upozorava epidemiologinja Pem Novosel. 

Gotovo trećina preminulih bila je u dobi od 60 do 69 godina. 

"Higijenska stanica glavnog grada provodi kampanje, provodi se dezinfekcija u javnom prijevozu i čišćenje kolodvora, i to znači da posjetitelji Praga i Češke nisu u opasnosti", uvjerava češka vodičica. 

Simptomi su gubitak apetita, mučnina, povraćanje, tamnija stolica...U Hrvatskoj nema porasta. 

"Ove godine imamo 25 prijavljenih oboljelih, znači situacija je slična kao i prošle godine", umiruje hrvatska epidemiologinja. 

Porast broja zaraženih bilježe i Austrija, Slovačka i Mađarska. U Hrvatskoj epidemiolozi pogoršanje ne očekuju. Smrtnih slučajeva od hepatitisa A kod nas nije bilo u posljednji deset godina. 

POGLEDAJTE VIDEO: Širi li se nekontrolirana zaraza svinjskom kugom? Evo što kažu iz Ministarstva

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Virus hara europskom zemljom: Evo koliko je slučajeva u Hrvatskoj i trebamo li se zabrinuti