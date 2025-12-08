Virus hara europskom zemljom: Evo koliko je slučajeva u Hrvatskoj i trebamo li se zabrinuti

S hepatitisom A u Češkoj se ove godine zarazilo čak 2880 osoba, 31 je preminula. Slučajevi su prijavljeni u svim dobnim skupinama, od djece do umirovljenika.

"Prenosi se prvenstveno prljavim rukama, moguće je putem zaražene hrane i vode, moguće je u rjeđim slučajevima spolnim putem", objašnjava epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Iva Pem Novosel.

Iako je u studenom zabilježeno 500 novih slučajeva, što je pad u odnosu na prethodni mjesec, epidemiološka situacija je i te kako zabrinjavajuća. Nedostaje im i cjepiva.

"Gotovo 10.000 doza stići će u Češku sljedeći tjedan", najavljuje savjetnik u češkom Ministarstvu zdravstva Matyaš Fošum.

Najveće žarište je Prag, gdje je zabilježeno više od 40 posto svih slučajeva.

"Otprilike petina oboljelih su osobe s rizičnim ponašanjem poput ovisnika o drogama i alkoholu te beskućnici", ističe turistička vodičica u Pragu Jana Krasna.

Zabrinutost zbog blagdana i sajmova

Posebna zabrinutost je zbog nadolazećih blagdana i velikog broja posjetitelja na sajmovima.

"Također je važno u pripremati i konzumirati hranu koja je termički obrađena, oprati ruke, sve površine gdje se hrana priprema kao i pribor kojim se priprema, što je važno naglasiti u vrijeme ovih sajmova", upozorava epidemiologinja Pem Novosel.

Gotovo trećina preminulih bila je u dobi od 60 do 69 godina.

"Higijenska stanica glavnog grada provodi kampanje, provodi se dezinfekcija u javnom prijevozu i čišćenje kolodvora, i to znači da posjetitelji Praga i Češke nisu u opasnosti", uvjerava češka vodičica.

Simptomi su gubitak apetita, mučnina, povraćanje, tamnija stolica...U Hrvatskoj nema porasta.

"Ove godine imamo 25 prijavljenih oboljelih, znači situacija je slična kao i prošle godine", umiruje hrvatska epidemiologinja.

Porast broja zaraženih bilježe i Austrija, Slovačka i Mađarska. U Hrvatskoj epidemiolozi pogoršanje ne očekuju. Smrtnih slučajeva od hepatitisa A kod nas nije bilo u posljednji deset godina.

