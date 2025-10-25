Virus se širi neobično velikom brzinom: Pronađeno više od tisuću uginulih ždralova

Ptičja gripa u Njemačkoj širi se neobično velikom brzinom. Ove godine bolest je najopasnija za ždralove, koje traktorima odvoze s livada i polja. Farmeri su bili prisiljeni usmrtiti više desetaka tisuća peradi, javlja 24ur.

U posljednja dva tjedna s jesenskom selidbom ptica, zabilježen je brzi porast zaraza. Savezni institut za zdravlje životinja (FLI) zabilježio je izbijanja 29 slučajeva među divljim pticama diljem zemlje, a ove sezone posebno su pogođeni ždralovi.

U Linumu, oko 60 kilometara sjeverno od Berlina, veterinari u bijelim zaštitnim odijelima i maskama skupljali su uginule ždralove, koje su potom odvezli traktorskim prikolicama.

Prema podacima, samo u sjevernom Brandenburgu je pronađeno više od 1000 mrtvih ždralova, više od 500 mrtvih ptica pronađeno je na granici Turingije i Saske-Anhalta, a oko 100 u Mecklenburgu.

S obzirom na to da vrhunac gniježđenja ždralova tek dolazi, stručnjaci očekuju da će broj uginulih ptica još rasti.

Njemačka traži veću naknadu

Prema podatcima Saveznog instituta za zdravlje životinja, ove jeseni je na farmama prije širenja ptičje gripe ubijeno više od 200.000 kokoši, gusaka, pataka i purana. Njemačko ministarstvo poljoprivrede stoga poziva Europsku uniju da poveća naknadu za uginulu životinju s 50 na 110 eura.

Čini se da su ove godine divlje patke koje su nositelji bolesti postale otpornije, a među njima se, očito, već razvila određena imunost.

Bolest se širi širom Europe, a osim Njemačke, posebno su pogođene Poljska i Španjolska. Francuska je, međutim, započela treću godišnju kampanju cijepljenja pataka i tako postala prva veća izvoznik peradi koja je odlučila provesti ovaj korak na državnoj razini. Upravo je politika cijepljenja pomogla u suzbijanju bolesti, izvještava Reuters.

Trenutno nema rizika za ljudsko zdravlje, a vlasti preporučuju izbjegavanje kontakta s uginulim životinjama.

