FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U STILU ZLATANA /

Ma čestitke, majstore! Potez mladog hrvatskog stopera izabran za gol godine

Ma čestitke, majstore! Potez mladog hrvatskog stopera izabran za gol godine
×
Foto: Ayman Alahmed/imago Sportfotodienst/profimedia

Za pogodak godine glasovali su navijači

5.1.2026.
19:08
Sportski.net
Ayman Alahmed/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Fenomenalni mladi hrvatski stoper Luka Vušković dočekao je još jednu veliku počast u Bundesligi. Službena stranica lige proglasila je njegov pogodak za pogodak godine u Bundesligi.

Sve o Luki Vuškoviću čitajte na portalu Net.hr.

Riječ je naravno o nevjerojatnom "scorpion kick" pogotku koji je Vušković zabio u susretu 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva između HSV-a i Werdera kojeg je HSV dobio 3:2. U 75. minuti ubacio je Fabio Vieira iz slobodnog udarca s desne strane, a hrvatski stoper je nevjerojatno u stilu Zlatana Ibrahimovića petom zabio svoj drugi gol ove sezone. 

Za pogodak godine glasovali su navijači, a Vuškovićev je izabran za najbolji u vrlo teškoj konkurenciji. Vušković je ove sezone odigrao 13 utakmica u Bundesligi i zabio dva pogotka.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

BundesligaLuka VuškovićHsv
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U STILU ZLATANA /
Ma čestitke, majstore! Potez mladog hrvatskog stopera izabran za gol godine