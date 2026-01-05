Ma čestitke, majstore! Potez mladog hrvatskog stopera izabran za gol godine

Fenomenalni mladi hrvatski stoper Luka Vušković dočekao je još jednu veliku počast u Bundesligi. Službena stranica lige proglasila je njegov pogodak za pogodak godine u Bundesligi.

Riječ je naravno o nevjerojatnom "scorpion kick" pogotku koji je Vušković zabio u susretu 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva između HSV-a i Werdera kojeg je HSV dobio 3:2. U 75. minuti ubacio je Fabio Vieira iz slobodnog udarca s desne strane, a hrvatski stoper je nevjerojatno u stilu Zlatana Ibrahimovića petom zabio svoj drugi gol ove sezone.

Za pogodak godine glasovali su navijači, a Vuškovićev je izabran za najbolji u vrlo teškoj konkurenciji. Vušković je ove sezone odigrao 13 utakmica u Bundesligi i zabio dva pogotka.

