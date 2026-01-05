Mandat iz noćne more: Dobio otkaz nakon samo 33 dana, spominju se tri kandidata

Wilfried Nancy dobio je otkaz u škotskom velikanu Celticu dva dana nakon poraza u Old Firmu od Rangersa. Nancy se na klupi glazgovskog kluba zadržao samo 33 dana.

Nancy je u Celtic stigao 4. prosinca, dobio je ugovor na dvije i pol godine, ali je trajao tek mjesec dana. Upisao je čak šest poraza u osam utakmica na klupi. Uspio je pobijediti tek Aberdeen i Livingston, a Celtic se nalazi šest bodova iza vodećeg Heartsa u škotskom Premiershipu.

🚨 BREAKING: Celtic have parted company with Wilfried Nancy pic.twitter.com/krvXA20lze — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 5, 2026

Sve o škotskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rangersi su došli na jednak broj bodova pobjedom u subotu i uprava Celtica je morala reagirati. Celtic je također potvrdio smjenu svog šefa nogometnih operacija, Paula Tisdalea. Bivši trener Exeter Cityja imenovan je tek u listopadu, nekoliko dana prije nego što je Brendan Rodgers dao ostavku na mjesto menadžera zbog neslaganja s vodstvom Parkheada.

Što se tiče potencijalnih nasljednika, spominju se tri imena. Martin O'Neill, koji je Celtic vodio kao privremeni menadžer između Rodgersa i Nancyja. Zatim Shaun Maloney, bivši igrač Celtica koji radi u mlađim kategorijama od ove sezone. Tu je i Ange Postecoglou koji je ostavio odličan trag u Celticu u dvije godine od 2021. do 2023.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo