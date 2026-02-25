FREEMAIL
NEŠTO DRUGAČIJE /

Bivša favoritkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura pronašla novi posao

Bivša favoritkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura pronašla novi posao
Foto: Press

Bivša televizijska natjecateljica odlučila je karijeru nastaviti u sportskom okruženju

25.2.2026.
12:17
Hot.hr
Press
Bivša televizijska natjecateljica Laura Prgomet (25), koju je publika upoznala u prošlogodišnjoj sezoni showa Gospodin Savršeni, započela je novi profesionalni angažman - ovaj put na nogometnim terenima.

Reporterka uz aut-liniju

Laura je postala reporterka niželigaškog kluba Zagreb City, gdje intervjuira mlade nogometaše i prati događanja oko momčadi. Njezini prvi videozapisi brzo su se proširili društvenim mrežama, a publika je s velikim zanimanjem pratila njezin ulazak u sportsko okruženje.

@nkzagrebcity

Intervju uoči utakmice protiv Rugvice 🎙️ Marko Svibić o pripremi i očekivanjima.

♬ original sound - NK Zagreb City

Viralni video i reakcije publike

Isječci s terena ubrzo su postali viralni, a komentari pratitelja često se referiraju na njezine prepoznatljive izjave iz showa. Gledatelji su s dozom humora isticali da bi sportašima mogla postavljati pitanja poput "Koji ti je datum rođenja?" po kojima je postala poznata tijekom televizijskog nastupa.pronašla 

@nkzagrebcity

Četiri gola i još jedna vrhunska izvedba 🎯 Poslušajte izjavu nakon susreta.

♬ original sound - NK Zagreb City

Od učionice do javne scene

Prije televizijske popularnosti Laura je radila kao asistentica u nastavi, a dolazi iz Dugog Sela. Nakon sudjelovanja u emisiji, u kojoj se borila za naklonost televizijskog neženje Šime Elez, razvila je karijeru influencerice i ostvarila veliku bazu pratitelja na društvenim mrežama.

Laura Prgomet
