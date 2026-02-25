Bivša favoritkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura pronašla novi posao
Bivša televizijska natjecateljica odlučila je karijeru nastaviti u sportskom okruženju
Bivša televizijska natjecateljica Laura Prgomet (25), koju je publika upoznala u prošlogodišnjoj sezoni showa Gospodin Savršeni, započela je novi profesionalni angažman - ovaj put na nogometnim terenima.
Reporterka uz aut-liniju
Laura je postala reporterka niželigaškog kluba Zagreb City, gdje intervjuira mlade nogometaše i prati događanja oko momčadi. Njezini prvi videozapisi brzo su se proširili društvenim mrežama, a publika je s velikim zanimanjem pratila njezin ulazak u sportsko okruženje.
Viralni video i reakcije publike
Isječci s terena ubrzo su postali viralni, a komentari pratitelja često se referiraju na njezine prepoznatljive izjave iz showa. Gledatelji su s dozom humora isticali da bi sportašima mogla postavljati pitanja poput "Koji ti je datum rođenja?" po kojima je postala poznata tijekom televizijskog nastupa.pronašla
Od učionice do javne scene
Prije televizijske popularnosti Laura je radila kao asistentica u nastavi, a dolazi iz Dugog Sela. Nakon sudjelovanja u emisiji, u kojoj se borila za naklonost televizijskog neženje Šime Elez, razvila je karijeru influencerice i ostvarila veliku bazu pratitelja na društvenim mrežama.
