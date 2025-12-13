Mikulić u inspekciji u Remetincu otkrio razne nepravilnosti. Jadan se umorio: Vlada ga je zato nagradila sa 6+6

ZBOGOM PAMETI /

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić još nije završio inspekciju zatvorskog sustava ali već je utvrdio: da zatvorska menza u Remetincu nema Hasap certifikat, da se u pritvorskom dućanu pojedini artikli izdaju bez fiskalizacije i da je dosta raširen šverc cigareta. Mikulić, poznat kao oštar ali pravedan inspektor sve je prijavio nadležnim tijelima ali kao i obično postupak bi se mogao otegnuti. Nakon inspekcije Remetinca Mikulića čeka još obilazak Lepoglave ali kako je g. Mikulić već prilično iscrpljen od napornog posla i trosmjenskog rada u ćeliji od Vlade je zatražio da mu nakon obavljene inspekcije dozvoli godinu dana odmora na način da bi prvih 6 mjeseci primao punu plaću a drugih 6 samo pola.

Vlada mu je izašla u susret i odobrila zahtjev.

Istodobno dok je g. Mikulić od Vlade dobio 6 + 6, u Kini su sličan zahtjev drugačije riješili. Problemu mita i korupcije može se tako pristupiti na dva različita načina - neki to rješavaju smrtnom kaznom, a neki sa 6 plus 6. Na ovim prostorima glavom je platio jedino Tito.