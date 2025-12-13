Možemo! održalo izbore, Tomašević se u pozdravnom govoru obrušio na Turudića

PREMIJER S NAJUŽOM OBITELJI /
Medved kod Pape molio za Daliju, Frka Petešić za državni stan, a Obuljen se ispovjedila zbog grijeha na Geodetskom
Članstvo Lokalne grupe Možemo! Zagreb odžalo je izbore za dvoje koordinatora i 7 članova Vijeća, a u pozdravnom govoru zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da neće biti kandidat za premijera, te da će još odlučiti hoće li ići po treći mandat u Zagrebu.
Evo kako je komentirao optužbu glavnog državnog odvjetnika Turudića, koji je za RTL rekao da se Tomašević miješa u pravosuđe.
ne mislim stalno komentirati....napada članove oporbe javno.