Možemo! održalo izbore, Tomašević se u pozdravnom govoru obrušio na Turudića

'NE MISLIM STALNO KOMENTIRATI' /



Članstvo Lokalne grupe Možemo! Zagreb odžalo je izbore za dvoje koordinatora i 7 članova Vijeća, a u pozdravnom govoru zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da neće biti kandidat za premijera, te da će još odlučiti hoće li ići po treći mandat u Zagrebu.

Evo kako je komentirao optužbu glavnog državnog odvjetnika Turudića, koji je za RTL rekao da se Tomašević miješa u pravosuđe.

ne mislim stalno komentirati....napada članove oporbe javno.