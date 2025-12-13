Sjećate se gospođe Dinke koja je ljeti nudila besplatan smještaj u svom domu? Novom idejom sve je iznenadila

Tijekom pripreme objeda u kuhinji je savršeno. Drugačije ne može biti kada su tu čak tri žene, šest ruku i bezbroj ideja. Svatko radi što najbolje zna, a i sve se dogovara, pa u kuhinji nije gužva.

A kuhinja je velika kao i kuća u koju je gospođa Dinka pozvala srodne duše s idejom da dijele prostor i smanje troškove, a umnožavaju iskustva i povećavaju kvalitetu života.

„Stanovanje je besplatno, ali imamo jedan zajednički fond u koji svaki dan teoretski svaki dan 10 eura svatko ubaci i to ne potrošimo sve za hranu i onda ono što pretekne, onda si kupujemo sitna mala zadovoljstva.“ kaže Dinka Juričić iz Šarengrada.

Crtaju, sviraju, pjevaju, plešu..

Takva zajednica svidjela se gospođi Karmen umirovljenici koja je došla u Šarengrad iz Slovenije kako bi kvalitetnije živjela s mirovinom i to ne samo u financijskom smislu.

„Ni ona nije sama, ni ja nisam sama, ako nekoj nešto zatreba tu smo, lakše je, odmah je lakše, i pomoći i raditi i veseliti se, mislim sve.“ kaže Karmen Zupančić iz Šarengrada.

Pa tako crtaju, sviraju, pjevaju, plešu, čitaju knjige i uče strane jezike zajedno. Jučer navečer pridružila im se i gospođa Nadica. Samozatajno je rekla da je tek stigla i da nema smisla da već govori o ovoj zajednici, no nove kolegice kažu da ih je obradovala svojim dolaskom.

„Ona je došla i donijela je svojih oraha i rekla ja ću peći božićne kolače, a Karmen i ja – jupiii, ne moramo mi.“ prepričava Dinka.

A dok Dinka hvali Nadicu, Karmen hvali Dinku.

„To njeno veliko srce, ta njezina dobrota – to je to što ljude privuče.“ kaže Karmen.

'Da ti bude baš po guštu'

Tri dame kažu da ih privlači i zajednica u kojoj se osjećaju bolje i jače, a poručuju da mjesta ima i za četvrtu mušketirku, ukoliko se pokaže pravom osobom.

„Sad biramo, nije nam svejedno, nije da se moraš udati jer si trudna, nego sad fino biraš, da ti bude baš ono po guštu.“ kaže Dinka.

Ukoliko nađu prave srodne duše i ukoliko zajednički život bude svima odgovarao, neće zajedno ostati samo preko zime nego i ostatak života.

„Mislim jednog dana će nam trebati i njegovateljica, nijedna od nas ne bi mogla dati pola mirovine za njegovateljicu, a ovako svaka da pinku i još imamo ušteđevinu i evo ti njegovateljice.“ kaže Dinka.

Do tada žele u ugodnom društvu, proživljavati nova iskustva i stjecati nova znanja.

„Isplati se jer se ima i društvo, nauči se puno novoga, živi se, napune se godine životom.“ kaže Karmen.

A to je i najvažnije jer i poznata izreka kaže kako je od toga koliko je godina u našim životima ipak važnije koliko je života u našim godinama.