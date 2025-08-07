Grci došli vidjeti Dunav – ostali prespavati! Evo zašto svi dolaze kod Dinke u Šarengrad

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sjećate li se gospođe Dinke iz Šarengrada koja je u svoj dom na besplatan odmor pozivala sve umorne od stresa i užurbanog života?

U šarengradsku oazu mira na obali Dunava dolaze kampirati brojni putnici, uglavnom biciklisti, no nedavno je rijekom stigao neobičan gost na plovidbi od Njemačke do Crnog mora.

Nakon što je u dva mjeseca prevalio 1200 kilometara, svoje je plovilo ostavio u Šarengradu.

Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek bio je kod gospođe Dinke, kod koje stalno stiže netko drugi.

Dinka Juričić skromno će reći: "Ma nisu oni stali kod mene. Vidjeli su znak 'Gdje Dunav ljubi nebo' i prvi put su s ceste vidjeli Dunav."

Ona je duša tog mjesta, ne dolaze samo kamperi, nego i domaći roštiljaju. Kaže da su Grci došli vidjeti Dunav, a onda su odlučili prespavati koliko je lijepo. Tamo su i Njemica i Francuz. Kako to kod nje izgleda, pogledajte u videu.