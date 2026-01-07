FREEMAIL
POKORILE GRAD /

Top 10 dama s osječkih ulica: Ovo su legice koje su 2025. pokupile najviše klikova

Top 10 dama s osječkih ulica: Ovo su legice koje su 2025. pokupile najviše klikova
Foto: Ivica Benić/sib.hr
1 /11
Rubrika Legica dana na portalu SiB.hr i tijekom 2025. godine nastavila je svakodnevno donositi prizore djevojaka koje susrećemo na osječkim ulicama. Ova rubrika postoji već devet godina i u tom je razdoblju postala prepoznatljiv dio portala, ali i dio gradske svakodnevice – svojevrsna galerija osmijeha, stilova i trenutaka uhvaćenih u šetnji gradom.

U novoj galeriji donosimo Top 10 legica dana 2025. godine. Poredak nije urednički, niti temeljen na subjektivnim kriterijima, nego isključivo na onome što najviše govori – interesu čitatelja. Redoslijed je formiran prema broju klikova koje je svaka legica privukla tijekom godine.

Galeriju top 10 legica u 2025. godini donosi portal SiB.net.hr 

7.1.2026.
11:45
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr
OsijekLegice Dana
Top 10 dama s osječkih ulica: Ovo su legice koje su 2025. pokupile najviše klikova